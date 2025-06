Alcaraz macchina spietata, Shelton fuori in quattro set. Ecco chi trova ora

Carlos Alcaraz avanza al Roland Garros. Il numero 2 al mondo si aggiudica al 4º set il match contro Ben Shelton , valido per l'accesso ai quarti di finale dello Slam parigino. Risolto al tie-break un combattuto primo set per 7(10)-6(8), durato circa un'ora, lo spagnolo guadagna il doppio vantaggio per 6-3. Ma al terzo parziale, lo statunitense numero 13 Atp (12º all'1 giugno) rientra nel match chiudendo con lo score di 6-4. Poi, il vantaggio decisivo per 6-4 che vale un altro passo avanti verso la difesa del titolo conquistato nel 2024 in finale contro Sascha Zverev . Sul Philippe-Chatrier sono ora attesi Lorenzo Musetti e Holger Rune .

Alcaraz, ai quarti c'è Paul

A contendere allo spagnolo i quarti di finale di Parigi, raggiunti per il quarto anno consecutivo, sarà l'altro statunitense in gara e numero 8 al mondo (all'ultimo aggiornamento Atp) Tommy Paul, reduce dal successo sull'australiano Alexei Popyrin rimediato con un triplo 6-3. I due si ritrovano per la 7ª volta in carriera, con il bilancio dei precedenti che riporta 4 vittorie per Alcaraz: l'ultima ai Giochi di Parigi per 6-3, 7-6(7).