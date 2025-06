Musetti-Tiafoe diretta Roland Garros: quarti di finale, risultato in tempo reale. E Alcaraz...

Lorenzo Musetti torna in campo dopo avere eliminato al 4º set Holger Rune (7-5, 3-6, 6-3, 6-2). Un risultato che è valso il primo accesso in carrera ai quarti del Roland Garros e che grazie al successo di Jannik Sinner su Andrej Rublev riporta l'Italia al terzultimo atto del Major francese 52 anni dopo Adriano Panatta e Paolo Bertolucci - il n.1 al mondo ha dichiarato in conferenza "Il tennis di Musetti mi piace molto, è diverso dal mio e forse anche più bello da vedere" - . Ad attendere il numero 7 Atp c'è ora il numero 13 Frances Tiafoe , reduce dal successo su Daniel Altmaier (6-3, 6-4, 7(7)-6(4)). Il vincitore affronterà uno tra Tommy Paul e Carlos Alcaraz .

14:55

Paul sfida Alcaraz

Mentre l’Italia si ritrova dopo 52 anni con 2 azzurri ai quarti, il Roland Garros potrebbe rivedere due statunitensi in semifinale al Roland Garros per la prima volta dal 1992, quando a raggiungere il penultimo atto del Major di Parigi furono Jim Courier e Andre Agassi. Oltre Tiafoe, è infatti atteso in campo anche Tommy Paul, impegnato contro Carlos Alcaraz nella fascia serale del 3 giugno.

14:50

Bene anche Errani-Vavassori

Attesi in semifinale anche Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia mista è avanzata all’ultimo atto del torneo in seguito al ritiro di Olivia Nicholls ed Henry Patten. Mercoledì 4 affronteranno il tandem Marcelo Arevalo-Shuai Zhang.

14:40

Avanti Paolini-Errani

Avanzano Jasmine Paolini e Sara Errani. Il tandem azzurro già campione a Roma, ha sconfitto in 2 set Veronika Kudermetova ed Elise Mertens nel match valido per i quarti del doppio femminile: 6-2, 6-3 lo score. Un successo che tiene in corsa a Parigi la numero 1 d’Italia, eliminata al quarto turno del singolare da Elina Svitolina. Al penultimo atto del torneo, Paolini ed Errani affronteranno Mirra Andrea e Diana Shnaider: gara in programma venerdì’ 6 giugno.

14:30

Quando gioca Sinner

Mercoledì 4 giugno sul centrale del Roland Garros, Jannik Sinner sfiderà Aleksandr Bublik nel match valido per l’accesso alla semifinale del Roland Garros. Il numero 1 è reduce dal match a senso unico contro Andrej Rubelv risolto con lo score 6-1, 6-3, 6-4. Il kazako numero 43 ha invece stravolto i pronostici eliminando il numero 4 Jack Draper, ribaltato con il punteggio 5-7, 6-3, 6-2, 6-4. Un successo inaspettato che segue quello del secondo turno contro l'altro top 10 Alex de Minaur. Classe '97, Bublik ha dichiarato al termine del match: "A volte nella vita hai una sola chance e io avevo la sensazione che fosse questo il giorno, quindi grazie a tutti perché questo è il momento più bello della mia vita".

14:20

Musetti: i migliori risultati Slam

È la semifinale di Wimbledon 2024 il miglior traguardo raggiunto da Musetti in un Major. Oltre gli inediti quarti del Roland Garros, l’azzurro ha raggiunto il terzo turno agli Us Open 2022 e 2024 e all’Australian Open 2025. In bacheca invece, i titoli conquistati sul rosso di Amburgo e sul cemento di Napoli nel 2022. Per lui, anche i trionfi in Coppa Davis nel 2023 e 2024.

14:15

Primi quarti anche per Tiafoe

Anche Tiafoe disputerà i suoi primi quarti al Roland Garros, dove ha esordito battendo Roman Safiullin (6-4, 7-5, 6-4) prima di superare Pablo Carreno Busta (6-4, 6-3, 6-1) e Sebastian Korda (7(8)-6(6), 6-3, 6-4. Infine, il successo in 3 set su Daniel Altmaier. Nel curriculum dell’ex n.10 Atp, anche le semifinali degli Us Open 2022 e 2023.

14:10

Il cammino di Musetti a Parigi

La finale di Monte Carlo e le semifinali di Madrid e Roma, hanno rilancio le aspettative sulla stagione di Musetti, ora per la prima volta in carriera ai quarti del Roland Garros. A Parigi, il numero 7 al mondo ha battuto all’esordio Yannick Hanfmann (7-5, 6-2, 6-0), per poi farsi strada superando Daniel Galan (6-4, 6-0, 6-4), Mariano Navone (4-6, 6-4, 6-3, 6-2)e per ultimo Holger Rune.

14:05

In campo dopo Svitolina-Swiatek

Musetti e Tiafoe scenderanno in campo sul centrale dopo Elina Svitolina e Iga Swiatek, con la numero 5 al mondo che conduce il primo set per 3 giochi a 1.

14:00

Musetti-Tiafoe: i precedenti

Musetti e Tiafoe si affrontano per la sesta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta il vantaggio dello statunitense, che l'ultima volta si è imposto a Cincinnati nel 2024 (6-3, 6-2). Nel 2023, i successi a Stoccarda (6-7(6), 7-6(4), 6-2) e alla United Cup (6-2, rit.). Dello stesso anno la vittoria dell'azzurro sul rosso di Roma (5-7, 6-4, 6-3). Ad Acapulco 2021 invece il loro primo incontro, vinto dal numero 7 Atp (26 63 76(1)).

Roland Garros, Parigi.