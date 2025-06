Sinner-Bublik: orario e dove vedere in tv il tennis live

Rimandano al terzo set del primo match le poche difficoltà incontrate da Jannik Sinner al Roland Garros, dove ha esordito superando al tie-break del parziale decisivo Arthur Rinderknech . Un match in cui il numero 1 al mondo ha tenuto al minimo i giri motore, per preservarsi nel resto del cammino sul rosso di Parigi, dove ha poi avuto la meglio sull'ormai ex tennista Richard Gasquet e travolto il ceco Jiri Lehecka . Così anche contro l'ex numero 5 Atp Andrej Rublev , arresosi anch'esso al terzo set dopo un controllo esclusivo del gioco da parte del campione azzurro: 6-1, 6-3, 6-4. Ad attendere l'altoatesino c'è ora il numero 43 Atp Aleksandr Bublik , che agli ottavi ha stravolto i pronostici eliminando il numero 4 Jack Draper , ribaltato con il punteggio 5-7, 6-3, 6-2, 6-4. Un successo inaspettato che segue quello del secondo turno contro l'altro top 10 Alex d e Minaur . Kazako classe '97, Bublik ha dichiarato al termine del match: "A volte nella vita hai una sola chance e io avevo la sensazione che fosse questo il giorno, quindi grazie a tutti perché questo è il momento più bello della mia vita".

Sinner-Bublik: i precedenti

Sinner e Bublik si affrontano per la quinta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta tre vittorie per l'azzurro, che si è imposto la prima volta nel 2021 al secondo turno di Dubai (2-6, 7-6(2), 6-4). Segue il successo dello stesso anno ai quarti di Miami (7-6(5), 6-4) e gli ottavi di Libema nel 2023 (6-4, 6-2). È andato invece al kazako l'ultimo match, disputato nel 2023 ad Halle (7-5, 2-0, rit.).

Sinner-Bublik: diretta e dove vederla

L'incontro fra Sinner e Bublik è previsto per mercoledì 4 giugno sul centrale del Roland Garros, dopo il secondo match di giornata fra Mirra Andreeva e Lois Boisson: programma femminile al via alle 11 con Coco Gauff-Madison Keys. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sui canali di Eurosport accessibili su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now, Discovery+ e Dazn.

