Errani-Paolini da sogno al Roland Garros: chi sfideranno in semifinale

PARIGI (Francia) - Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale nel torneo di doppio femminile del Roland Garros. Le campionesse degli Internazionali d'Italia 2025 battono in due set la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens: 6-2, 6-3 il punteggio in favore delle azzurre.