Swiatek vola al Roland Garros: ora la super semifinale con Sabalenka

PARIGI (Francia) - Iga Swiatek è in semifinale al Roland Garros. La fuoriclasse polacca numero cinque del ranking Wta si è imposta, infatti, in due set contro l'ucraina Elina Svitolina: 6-1, 7-5 il punteggio che ha premiato la 24enne di Varsavia, campionessa in carica allo Slam parigino.