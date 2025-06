Sinner-Bublik diretta Roland Garros: i quarti di finale di Jannik in tempo reale

Jannik Sinner affronta Alexander Bublik ai quarti di finale del Roland Garros , secondo Slam stagionale in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L'azzurro, dopo aver battuto agevolmente il russo Andrej Rublev con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4, gioca contro il tennista kazako, capace di eliminare in quattro set il numero 5 della classifica mondiale Jack Draper , per un posto in semifinale. Segui la diretta Sinner-Bublik in tempo reale sul nostro sito.

15:42

Musetti-Alcaraz, la prima semifinale

Eliminati i due americani Tiafoe e Paul, Musetti e Alcaraz si sfidano nella semifinale del Roland Garros in prograama venerdì 6 giugno

15:33

Il record di Bulik

Bublik è il primo giocatore kazako nella storia ad aver raggiunto i quarti di finale in uno Slam. Attualmente n. 62 della classifica mondiale, dopo essere stato n.17 del mondo, ma grazie ai quarti a Parigi è certo del ritorno in top 50 (virtualmente n. 43 al mondo). il kazako ha un bilancio di 3 vittorie e 8 sconfitte in carriera contro avversari top 5. Oltre al successo con Draper agli ottavi, il kazako ha battuto Zverev a Montpellier 2022 e Rublev a Dubai 2024.



15:16

Numeri di Sinner

Grazie alla vittoria su Rublev agli ottavi, Sinner è diventato l'italiano con più vittorie a livello Slam nell'Era Open: 72 successi, uno in più di Fognini. Ora insegue la seconda semifinale in carriera al Roland Garros dopo lo scorso anno, quando venne eliminato da Alcaraz. Per il numero 1 del mondo una striscia aperta di 64 vittorie consecutive contro avversari fuori dalla top 20: l'ultimo ko risale a Cincinnati 2023 contro Lajovic.

15:04

Sinner dominante, Musetti può diventare numero 4

La classifica ATP live è clamorosa! Lo straordinario percorso dei due azzurri al Roland Garros certifica ancora di più il periodo d'oro del tennis italiano: ecco la top 50 aggiornata in tempo reale dopo gli ultimi incredibili risultati. In top 100 anche Bellucci e Nardi. GUARDA LA GALLERY

14:52

Storico Sinner, un anno da numero 1

L'azzurro festeggia al Roland Garros 2025 un traguardo straordinario. Solo 4 leggende come lui e per le proiezioni Atp… APPROFONDISCI

14:37

Bublik, il percorso al Roland Garros

Il kazako ha battuto l'australiano Duckworth all'esordio per poi imporsi con una rimonta straordinaria su De Minaur, vincendo al quinto set sotto 2-0. Più facile il Round 16 con Rocha e poi il capolavoro agli ottavi contro Jack Draper.

14:25

Il cammino di Sinner a Parigi

Superato il giullare Rinderknech all’esordio (6-4, 6-3, 7-5), Sinner si è poi aggiudicato il secondo turno contro Gasquet, ritiratosi ufficialmente al termine del match. Contro Lehecka un ritmo insostenibile per il ceco (6-0, 6-1, 6-2) e stesso spartito agli ottavi contro Rublev con altri set che hanno tenuto Jannik sotto le 8 ore giocate in totale in tutto il torneo.

14:14

In campo dopo Andreeva-Boisson

Sinner e Bublik scenderanno in campo sul centrale dopo Mirra Andreeva e Lois Boission, con la russa e la francese che al momento sono sul 3-3 nel primo set.



14:00

Sinner-Bublik: i precedenti

Sinner e Bublik si affrontano per la quinta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta tre vittorie per l'azzurro, che si è imposto la prima volta nel 2021 al secondo turno di Dubai (2-6, 7-6(2), 6-4). Segue il successo dello stesso anno ai quarti di Miami (7-6(5), 6-4) e gli ottavi di Libema nel 2023 (6-4, 6-2). È andato invece al kazako l'ultimo match, disputato nel 2023 ad Halle (7-5, 2-0, rit.).

Parigi, Roland Garros