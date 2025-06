Musettì, c’est magnifique: la racchetta a 4 anni, l'idolo Federer, il rovescio a una mano

TORINO - Lo ha raccontato, in prima persona, in mezzo allo Chatrier: «Per il mio compleanno, papà mi regalò una mini racchetta. Avevo quattro anni . Ed è cominciato tutto lì. Sì, ho iniziato a giocare a una mano e non ho mai cambiato: ero felice della scelta». Quel rovescio è diventato un marchio di fabbrica , magari difficile da gestire negli anni della crescita, ma fiore all’occhiello ora che il salto di qualità è nei risultati, nella costanza, nei tornei finiti sempre tra i primi. Sulla terra rossa e non solo . Ma, come lui stesso ha comunicato in mondovisione, è nato tutto tanto tempo fa...

L'incontro col maestro

Lorenzo, detto Lollo e poi Muso, nasce il 3 marzo 2002 a Carrara. Il papà “colpevole” dell’amore per il tennis si chiama Francesco, giocatore a livello amatoriale, per diletto insomma. L’idolo è Roger Federer, appeso in cameretta. Lo scantinato della nonna il primo campo avvolto dalla leggenda. A otto anni la trasferta al Circolo Tennis Spezia, la sua fabbrica del talento, perché lì c’è l’incontro fatale con Simone Tartarini, maestro, mentore, punto di riferimento, quasi un “secondo padre”. Sono ancora insieme. E quando la pressione mediatica si era fatta forte, qualche tempo fa, sull’argomento “serve un allenatore in più”, Lorenzo scrisse sulla telecamera: «Super Coach?». Come dire: non ne ho bisogno, ho Simone. Certo, come tutti, anche Lorenzo ha rafforzato lo staff.

Il tennis LIVE: tutti i match in diretta