Novak Djokovic riparte da 100. Il 24 volte campione Slam, reduce dallo storico traguardo raggiunto al 250 di Ginevra, supera in rimonta il numero 3 al mondo Alexander Zverev con lo score finale di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 3 ore e 20 minuti di partita. Un punteggio valido per i quarti di finale del Roland Garros e che racconta come il serbo classe ’87 abbia un vantaggio fisico (e motivazionale) maggiore rispetto al tedesco di 10 anni più giovane: standing ovation per il vantaggio rimediato sul 3-2 del terzo set al termine di un lungo e grandioso scambio chiuso dall'insaziabile numero 7 Atp. Sotto nel primo set, il 3 volte vincitore dello Slam parigino ribalta le sorti del match a discapito di uno Zverev a cui sembrano essersi spente nel luci nella propria metà campo a partire dal secondo parziale. Per il Djoker si tratta inoltre della sesta semifinale al Major francese in carriera.