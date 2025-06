Errani e Vavassori magnifici! Si prendono anche il Roland Garros

PARIGI (Francia) - Dopo gli Us Open 2024 Sara Errani e Andrea Vavassori coquistano anche il Roland Garros nonché 3° titolo nella loro storia (Indian Wells 2025) su 7 tornei! La coppia azzurra ha battuto in due set quella statunitense composta da Taylor Townsend e Evan King con il punteggio di 6-4, 6-2 in 70 minuti. Gli americani non concedono nulla nei loro primi 3 turni di battuta ma al 4° si arriva al deciding point (grazie ad un bel dritto lungolinea di Vavassori) e la Townsend spara fuori il dritto anomalo per il break azzurro (4-3). poi confermato da Sara per il 5-3. Il duo statunitense sopravvive dallo 0-40 restando in scia (5-4) ma Vavassori non trema nel suo turno ed è 6-4 in 40'. Anche ad inizio 2° set King-Townsend si trovano spalle al muro sul 15-40, recuperano ma ancora al deciding point è un errore dell'americana (volée in rete) che regala il break agli italiani che non si girano più strappando anche al 7° gioco il servizio agli avversari per il 5-2 e poi chiudere.