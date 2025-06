Quanto hanno giocato i magnifici 4 al Roland Garros: il dato su Sinner è clamoroso!

Cresce l'attesa per le semifinali del Roland Garros, in programma quest'oggi nel teatro del Philippe Chatrier. Alle 14:30 aprono le danze Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz , mentre alle 19 il numero 1 al mondo Jannik Sinner se la vedrà con l'eterno Novak Djokovic . L'Italia ha due giocatori nella semifinale di uno slam per la prima volta dal 1960, quando sempre a Parigi a raggiungere il traguardo furono Orlando Sirola e Nicola Pietrangeli. Quest'ultimo avrebbe poi vinto il torneo, bissando il successo dell'anno precedente.

Semifinali a Parigi: come ci arrivano i protagonisti?

Un dato curioso che salta all'occhio è l'apparente facilità con cui Sinner ha raggiunto la semifinale del Roland Garros. L'altoatesino è l'unico a non aver mai perso un set, e soprattutto ha impiegato solamente 9 ore e 35 minuti per arrivare al penultimo atto. Sono numeri clamorosi che certificano il dominio e lo stato di forma impressionante di Jannik: rientrato da poco dai tre mesi di sospensione, ha subito ripreso a macinare gioco e risultati. Non solo. In un torneo molto impegnativo come quello che si sta svolgendo a Parigi essere rimasti in campo per meno tempo potrebbe avere un ruolo decisivo in questa parte finale della competizione dove le energie fisiche e mentali rimaste sono un tesoro prezioso al quale aggrapparsi nei momenti che contano. Insomma il "fattore fatica" va assolutamente preso in considerazione se si vuole tentare di risolvere l'equazione su chi sarà il prossimo vincitore del Roland Garros.

Da questo punto di vista il confronto con gli altri tre protagonisti è eloquente. Per la prima volta in semifinale a Parigi, Musetti è il giocatore ad aver trascorso più tempo in campo (13 ore e 43 minuti) e ad aver perso più set (3) nei turni precedenti. Nonostante abbia ceduto un solo set, contro Zverev ai quarti, Djokovic è stato in campo per 12 ore e 42 minuti, ma ha dimostrato una condizione fisica a dir poco invidiabile rapportata ai suoi 38 anni. Tre set persi, 12 ore e 12 minuti passate in campo invece per Alcaraz, campione in carica dello slam parigino.