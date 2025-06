Musetti-Alcaraz, diretta Roland Garros: la semifinale di Lorenzo in tempo reale

Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista azzurro, dopo aver battuto in quattro set ai quarti di finale Frances Tiafoe , sfida lo spagnolo per un posto in finale. Per Musetti si tratta della prima semifinale in carriera al Roland Garros, la seconda in uno Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon un anno fa. Segui la diretta di Musetti-Alcaraz sul nostro sito.

14:22

Mancano pochi minuti all'inizio della partita

Manca poco all'inizio della sfida tra Musetti e Alcaraz, prima semifinale del Roland Garros. Nell'altra semifinale Sinner sfida Djokovic.

14:09

Il cammino di Musetti al Roland Garros 2025

Ecco il cammino di Musetti fino alle semifinali: 7-5, 6-2, 6-0 al tedesco Yannick Hanfmann; 6-4, 6-0, 6-4 al colombiano Daniel Elahi Galan; 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 all'argentino Mariano Navone; 7-5, 3-6, 6-3, 6-2 al danese Holger Rune e 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 allo statunitense Frances Tiafoe.

13:57

Il montepremi del Roland Garros maschile

Ecco il montepremi del singolare maschile del Roland Garros 2025: primo turno - € 78.000; secondo turno - € 117.000; terzo turno - € 168.000; ottavi di finale - € 265.000; quarti di finale - € 440.000; semifinale - € 690.000; finalista - € 1.275.000; vincitore - € 2.550.000.

13:46

Dove vedere la semifinale in tv e in streaming

La prima semifinale del Roland Garros tra l'azzurro e Alcaraz sulla terra rossa del 'Court Philippe-Chatrier' sarà visibile in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

13:34

L'unica vittoria di Musetti contro Alcaraz

Una sola vittoria per Musetti contro lo spagnolo: è arrivata nel primo scontro diretto nel 2022 all'Atp 500 di Amburgo.

13:24

Il grande dubbio dei bookmaker

In palio c'è il primo biglietto per la finale dello Slam parigino. Musetti può battere il fenomeno spagnolo? Ecco il parere dei bookmaker.

13:12

Alcaraz, terza semifinale di fila al Roland Garros

Per il campione spagnolo, che ha battuto in tre set Tommy Paul ai quarti, si tratta della terza semifinale di fila al Roland Garros.

13:00

Musetti: "Ora sono più responsabile"

"Ho ottenuto i miei migliori risultati negli ultimi 12 mesi? Credo sia un po' il processo di crescita, non solo in campo ma ancora di più fuori. Lo scorso anno sono diventato papà, questo mi ha reso più responsabile. Adesso approccio le cose in maniera più professionale, non solo durante le partite ma nella routine quotidiana, quando mi alleno e anche nel tempo libero. Mi godo i momenti con la mia famiglia, anche se non sono fisicamente qui con me sono sempre nel mio cuore. Il segreto della mia eleganza in campo? Siamo italiani, siamo eleganti", ha detto Musetti dopo la vittoria ai quarti.

12:49

I precedenti

Sono sei i precedenti tra Musetti e Alcaraz. Il bilancio è di una vittoria per l'azzurro e cinque successi per lo spagnolo.

