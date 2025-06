Errani e Paolini, provateci di nuovo! È finale al Roland Garros: le loro sfidanti

PARIGI (Francia) - Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno nuovamente la finale del doppio femminile al Roland Garros. Hanno battuto in semifinale, le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che avevano superato anche nel match per l'oro olimpico a Parigi 2024 e in semifinale agli ultimi Internazionali d'Italia, con il punteggio di 6-0, 6-1 in poco più di un'ora in un match senza storia. Errani e Paolini, sconfitte l'anno scorso da Coco Gauff e Katerina Siniakova, affronteranno per il titolo la kazaka Anna Kalinina e la serba Aleksandra Krunic, che nell'altra semifinale hanno sconfitto 6-7, 6-3, 7-5 la norvegese Ulrikke Eikeri e la giapponese Eri Hozumi dopo una maratona di oltre due ore e tre quarti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA