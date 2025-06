Sinner, l'inchino a Djokovic "il migliore" e il limite da superare con Alcaraz: "ne senti l'aura"

"L’ultimo Roland Garros di Djokovic? Speriamo non sia vero il tennis ha ancora bisogno di lui. E’ un esempio per tutti noi, e in caso sarei felice di aver condiviso con lui questa pagina della sua storia nel tennis. Sono stato fortunato ad averlo conosciuto quando ero agli inizi e aver avuto l’opportunità di palleggiare con lui da piccolino; è sempre stato onesto e cordiale con me, mi ha dato molti consigli e mi ha aiutato ogni volta che ne ho avuto bisogno. Ho imparato molto da lui e con le sue parole mi ha aiutato a crescere. Io e lui siamo diversi, cambia direzione con una facilità impressionante ed è imprevedibile. Io forse colpisco e servo più forte ma lui è più preciso".

Sinner: "Non ci siamo solo io e Carlos"

"Carlos mi rende un giocatore migliore, mi porta al limite. Ci spingiamo molto e sarà un momento speciale per noi. In campo si sente molto la sua presenza, non guardi l’età in quel momento ma la qualità del suo gioco e le vittorie che ha già ottenuto in carriera. Ha carisma, ha l’aura e quando entra in campo lo senti. Io e Carlos come i Big 3? Ci vuole tempo per fare paragoni del genere. Il tennis ha bisogno di rivalità ma non ci siamo solo noi, ci sono molti altri giocatori forti in arrivo. E’ impossibile paragonarci”.