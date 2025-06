Djokovic rivela: "Potrebbe essere stata la mia ultima qui". Poi incorona Sinner: "Ha dimostrato..."

Obiettivo Wimbledon per Nole

Non sa se tornerà al Roland Garros, ma sa che continuerà a giocare: "Non so cosa porterà il domani, ma andrà avanti. Ovviamente il prossimo impegno è Wimbledon, che è il torneo preferito della mia infanzia. Farò tutto il possibile per farmi trovare pronto - spiega Djokovic -. Credo che le mie migliori possibilità siano Wimbledon, per vincere un altro Slam o magari in Australia. Ma devo dire che sono stato orgoglioso del mio impegno in questo torneo, considerando che non ero in gran forma per il Roland Garros. Il mio calendario? Sento di voler giocare Wimbledon, voglio giocare lo US Open: questi due tornei di sicuro.Di tutto il resto non sono così sicuro"