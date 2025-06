Coco Gauff trionfa al Roland Garros: Sabalenka battuta in rimonta

PARIGI (Francia) - Coco Gauff torna a vincere un torneo del Grande Slam e lo fa sulla terra rossa di Parigi! Dopo lo Us Open del 2023 la statunitense conquista il Roland Garros battendo in finale Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-7(5) 6-2 6-4. Così come per il tabellone maschile, dove si sfideranno Sinner e Alcaraz, anche qui di fronte la numero uno e la numero due del ranking .

Sabalenka al tiebreak

Il primo set vede la bielorussa scappare con doppio break sul 4-1 e 40-0, la frazione sembra indirizzata ma da quel momento inizia un altro set: dal possibile 5-1 Sabalenka si arriva al 4-4 con i successivi 4 game solo di break e contro-break (Sabalenka due volte al servizio per chiudere sul 5-4 e 6-5!)! Si va al tie-break dove ad aver la meglio è la bielorussa per 7-5 dopo esser stata sotto 4-1 in 77'.

La rimonta di Coco Gauff

Dopo le montagne russe del 1° set il 2° non ha storia: doppio break Gauff confermato per i 5-1 in favore della tennista americana che poi chiude 6-2 (32') per portare la finale al 3° set. Coco si prende subito un break di vantaggio e manca l'occasione di portarsi 4-1 con Sabalenka che non si scoraggia, impatta sul 3-3...ma poi riperde subito (e a 0) il servizio per il 4-3 e successivo 5-3 Gauff! La bielorussa mantiene il servizio, così come la collega americana che può così festeggiare la sua vittoria e il secondo titolo Slam dopo il successo negli Stati Uniti nel 2023.