Sinner-Alcaraz, diretta finale Roland Garros: la sfida in tempo reale

È uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno, con un posto già prenotato nella storia. Al Roland Garros di Parigi, si disputa la finale tra i primi due tennisti al mondo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , si contendono il secondo Major stagionale, con il numero 1 alla sua quarta finale Slam in carriera e il suo vice in graduatoria che scende in campo per difendere il titolo conquistato nel 2024 dopo avere battuto l'azzurro al penultimo atto. I due si ritrovano dopo la finale di Roma, vinta dallo spagnolo in 2 set.

13:37

Errani eterna. Secondo trionfo dopo il misto con Vavassori

Non cessa di splendere la bacheca di Errani, che a Parigi si prende la scena per la seconda volta dopo il trionfo nel doppio misto con Andrea Vavassori (6-4, 6-2 contro Taylor Townsend ed Evan King). Il palmarès di doppio femminile dell'azzurra classe '87 riporta ora 2 Australian Open (2013, 2014), Roland Garros (2012, 2025), Wimbledon (2014), Us Open (2012) e l'oro olimpico di Parigi (2024) che sul centrale del Roland Garros ha consacrato una carriera straripante di successi con il Career Golden Slam.

13:26

È finita! Errani e Paolini trionfano a Parigi!

La coppia azzurra, oro olimpico a Parigi 2024 e già finalista al Roland Garros dello scorso anno, trionfa a Parigi. Danilina e Krunic sconfitte per 6-4, 2-6, 6-1. Paolini torna a sorridere dopo l'eliminazione al quarto turno del singolare (contro Elina Svitolina) e insieme ad Errani mette in serie il secondo titolo consecutivo dopo il trionfo di Roma.

13:24

Errani-Paolini: le azzurre servono per il match

Provano a rientrare nell'incontro Danilina e Krunic, che sul 5-0 tengono il servizio e conquistano il loro primo game del terzo set. Errani e Paolini servono ora per il match: titolo a un passo.

13:22

La prima finale Z in uno Slam

Sul Philippe-Chatrier andrà in scena la prima finale Slam tra contendenti nati nel secondo millennio. 16 agosto 2001 la data di nascita del numero 1 e 5 maggio 2003 la data di nascita del suo vice in classifica.

13:17

Break Errani-Paolini: 4-0!

Errani e Paolini si aggiudicano ai vantaggi il quarto game del terzo set.

13:15

Sinner e Alcaraz in campo a partire dalle 15

La finale del singolare maschile del Roland Garros è prevista non prima delle ore 15 sul Philippe-Chatrier.

13:10

Il cammino verso la finale di Parigi

Sinner si presenta alla sua prima finale del Roland Garros reduce dai successi contro Arthur Rinderknech (6-4, 6-3, 7-5), Richard Gasquet (6-3, 6-0, 6-4), Jiri Lehecka (6-0, 6-1, 6-2), Alexej Rublev (6-1, 6-3, 6-4) Aleksandr Bublik (6-1, 7-5, 6-0) e Novak Djokovic (6-4, 7-5, 7(7)-6(3)). Alla sua seconda finale dopo il trionfo nel 2024, seguito al successo contro l'azzurro in semifinale, Alcaraz ha invece superato Fabian Marozsan (6-1, 4-6, 6-1, 6-2), Damir Dzumhur (6-1, 6-3, 4-6, 6-4), Ben Shelton (7(10)-6(8). 4-6, 6-4), Tommy Paul (6-0, 6-1, 6-4) e Lorenzo Musetti (4-6, 7(7)-6(3), 6-0, 2-0).

13:05

Errani-Paolini al terzo set

Nel mentre, Italia in campo con Jasmine Paolini e Sara Errani - già campionesse a Roma - che contendono alla coppia Aleksandra Krunic-Anna Danilina la finale del doppio femminile. Il tandem azzurro ha chiuso il primo set in vantaggio per 6-4. Poi, il pareggio per 2-6 che trascina il match al terzo e decisivo set: al momento, Paolini ed Errani conducono per 2 giochi a 0.

13:00

Sinner-Alcaraz: i precedenti

Sinner e Alcaraz si affrontano per la 12ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 7 vittorie per lo spagnolo. Il numero 2 Atp resta inoltre l'ultimo avversario ad avere sconfitto il campione azzurro, come già prima della finale di Roma. Questi tutti i precedenti:

Internazionali d'Italia 2025, finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1.

b. Sinner 7-6(5), 6-1. Pechino 2024, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6), 6-4, 7-6(3).

b. Sinner 6-7(6), 6-4, 7-6(3). Roland Garros 2024, semifinale: Alcaraz b. Sinner - 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

b. Sinner - 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. Indian Wells 2024, semifinale: Alcaraz b. Sinner - 1-6, 6-3, 6-2.

b. Sinner - 1-6, 6-3, 6-2. Pechino 2023, semifinale: Sinner b. Alcaraz - 7-6(4), 6-1.

b. Alcaraz - 7-6(4), 6-1. Miami 2023, semifinale: Sinner b. Alcaraz - 6-7(4), 6-4, 6-2.

b. Alcaraz - 6-7(4), 6-4, 6-2. Indian Wells 2023, semifinale: Alcaraz b. Sinner - 7-6(4), 6-3.

b. Sinner - 7-6(4), 6-3. Us Open 2022, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner - 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3.

b. Sinner - 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3. Umago 2022, finale: Sinner b. Alcaraz - 6-7(5) 6-1, 6-1.

b. Alcaraz - 6-7(5) 6-1, 6-1. Wimbledon 2022, terzo turno: Sinner b. Alcaraz - 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3.

b. Alcaraz - 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3. Parigi-Bercy 2021, secondo turno: Alcaraz b. Sinner - 7-6(1), 7-5.

Roland Garros, Parigi.