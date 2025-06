Errani specialista del doppio: 8° trionfo con Paolini

Errani, a 38 anni, si conferma una specialista del doppio. In coppia con Roberta Vinci ha completato il Career Grand Slam, vincendo almeno una volta ciascuno dei quattro tornei dello Slam Roland Garros e Us Open nel 2012, Australian Open nel 2013 e 2014, Wimbledon nel 2014. Con Paolini, 29 anni, porta a 8 i tornei vinti, compresi i quattro '1000' Internazionali d'Italia (2024 e 2025), China Open (2024) e Qatar Open (2025). Mancava solo la ciliegina che è arrivata dopo 2 ore e 15' di gioco. Sesto titolo slam per Errani, il primo per Paolini.