Paolini a Parigi per rinascere: "La gente si aspetta molto da me. Sui social si parla tanto ma..."

Uno Slam , un oro olimpico, due mondiali, sette 1000, un 500, tre 250, due 125 e due finali Major. Questo il bilancio tra singolare e doppio che non può in alcun modo cancellare la crisi di risultati sofferta dalla numero 1 d'Italia Jasmine Paolini , la cui carriera ha preso il volo sulla soglia dei trent'anni, quando per molti altri professionisti sembra invece essere scattata l'età dei rimpianti . Reduce dal ko agli ottavi di Roma, dove non è riuscita a difendere il titolo arrendendosi alla rimonta di Elise Mertens , la numero 13 al mondo ed ex numero 4 Wta è prossima a debuttare al Roland Garros, dove nel 2024 si arrese solamente all'ultimo atto contro Iga Swiatek . Quell'anno, a fianco di Sara Errani trionfò alle olimpiadi sullo stesso campo per poi raggiungere la finale di Wimbledon: prima italiana a riuscire nell'impresa. Sul rosso di Parigi, Paolini - che nel 2025 si fermò al quarto turno - esordirà contro l'ucraina numero 45 Dayana Yastremska . Le due si ritroveranno per l'ottava volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 6 successi della campionessa azzurra, di cui l'ultimo nel 2023 al Ladies Open di Palermo. Tuttavia, Paolini si è detto delusa dal rendimento stagionale, che oltre ad averla trascinata fuori dalla top ten, le ha già provocato più di un crollo con le lacrime versate a Stoccarda e Roma - dove si è inoltre ritirata dalla difesa del titolo nel doppio per preservarsi per lo Slam parigino - . Queste le sue parole: "La gente si aspetta molto. Qualcosa di buono nel passato l'ho fatto, però allo stesso tempo cerco di fare del mio meglio - ha dichiarato da Parigi - . Non è facile performare ogni settimana a livello altissimo, ci stiamo concentrando sulla consistenza in allenamento. Devo alzare il livello e spero di avere la possibilità di farlo a Parigi. A Madrid e Roma ho giocato meglio e ho perso con due avversarie che possono giocare veramente bene".

Paolini: "Cerco di non seguire i social, ma..."

E ancora: "Il primo turno non sarà facile. Però spero di riuscire a esprimere un buon livello di tennis e di alzare un po' la consistenza. Purtroppo o per fortuna sui social si parla tanto di tennis. A volte è positivo, a volte è negativo. Noi forse non dovremmo essere partecipi di queste discussioni, ma avendo i social a volte uno legge. Onestamente cerco di non farlo. La gente si aspetta molto. Qualcosa di buono nel passato l'ho fatto, però allo stesso tempo cerco di fare del mio meglio. Certo non sono contentissima della stagione finora, non è facile essere in questa posizione. Ne sono consapevole, a volte mi arrabbio con me stessa. Ma come il pubblico e i fan non sono contenti, anche noi non facciamo salti di gioia quando giochiamo male. Ci sono comunque lati positivi: sto facendo quello che mi piace, il mio lavoro, la mia passione"

"Quella stagione l'ho vissuta come una sorpresa, ero stupita delle cose che stavo facendo. Il 2025 secondo me l'ho iniziato bene, il 2026 con un po' più di aspettative, e comunque poi mi sono girati male anche due o tre tornei. Sono consapevole da una parte che devo fare le cose forse un po' meglio in allenamento, devo essere più costante, però secondo me stiamo aggiustando il tiro e spero di riuscire a rialzare il livello. A Roma mi sono ritirata perché non ero al 100% e sapevo che c'era Parigi. Valutiamo di volta in volta. Mi piace giocare il doppio, ma allo stesso tempo so che se non sono in grado di farlo non lo faccio, non è un obbligo".