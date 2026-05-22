Sinner, il ritorno a Parigi con la testa ad Alcaraz: "Penso ancora a quella finale. Ecco cosa provo"

Una finale da replicare (almeno) e un'altra stagione da sogno che aggiunge primati e pagine inedite alla storia del tennis . Così Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros per inseguire l'ultimo Slam mancante in bacheca, nonché uno dei due titoli rimasti insieme all'oro olimpico per prendersi tutto ciò che il tennis ha da offrire e che solo Novak Djokovic e Andre Agassi sono riusciti a conquistare. Un traguardo che all'età di 24 anni si profila già all'orizzonte. Per Sinner come per Carlos Alcaraz , che dopo il Grande Slam insegue soltanto Finals e oro. Tuttavia, il campione in carica a Parigi quest'anno non potrà scendere in campo causa tenosinovite al polso destro, per difendere il titolo conquistato al termine di una indimenticata finale che ha consacrato una rivalità di cui il tennis era rimasto orfano dopo il ritiro di tre dei Big Four. L'infortunio priverà della rivalità tra i primi due tennisti al mondo anche la scena di Wimbledon , dove i due hanno poi regolato i conti per l'inedita gioia dello sport italiano. Prossimo a preparare l'esordio contro la wild card di casa e numero 171 Atp Clement Tabur , Sinner si è detto pronto e felice per il suo ritorno al Roland Garros. Queste le sue parole: "Mi sento pronto. E' stato un periodo molto positivo, è meglio sentirsi stanchi perché si vince che stare benissimo e perdere dopo pochi turni. Adesso cerco di trovare un buon equilibrio negli allenamenti, di capire anche quando spingere. Sono molto felice di essere tornato qui. Il Roland Garros è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. Penso anche che l’entusiasmo aiuti a trovare un po’ più di energia durante il torneo. Sono stato un paio di giorni dai miei genitori. Ho cercato di recuperare un po'. Tutti cercano di sconfiggerti, è la cosa più normale del mondo. Bisogna essere pronti. Le partite al meglio dei cinque set sono un po’ diverse. Hai più tempo per capire come affrontare un giocatore e, anche se inizi male, puoi trovare una soluzione. Vedremo. Sono sicuro che avrò davanti partite molto, molto difficili".

Sinner: "Penso ancora a quella finale"

E ancora: "Cerco di concentrarmi su me stesso. Giocare in Italia era una motivazione in più, così come sapere che quello era l’unico Masters 1000 che mi mancava. Il problema con questi tornei più lunghi è che, se ne salti uno, non perdi solo una settimana: stai fuori praticamente due settimane, ed è tantissimo tempo. E hai bisogno di arrivare qui con un buon numero di partite giocate. Mi affido molto all’istinto e alle sensazioni del momento. Se sento un colpo, lo provo senza pensarci troppo. Credo che sia un colpo molto importante e che stia diventando sempre più importante giocare lungo linea e cambiare direzione per primo. Dipende anche da contro chi giochi, e poi ovviamente dall’altra parte del campo si apre tutto lo spazio".

"Ma è molto importante, quindi se sento qualcosa, vado e provo. E' stata una sensazione speciale. Come ho detto, questo è un torneo molto speciale per me e ogni anno è andata sempre meglio. L’anno scorso ci siamo andati molto vicini. Le sensazioni e il legame con il pubblico sono stati molto belli. C’erano tanti bambini, e questo mi piace davvero tanto. È stato molto emozionante rientrare in campo. Ovviamente ripenso ancora a quello che è successo, ma provo comunque sensazioni molto positive", ha concluso.