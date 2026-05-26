PARIGI (Francia) - Jannik Sinner farà il suo debutto questa sera (20:15) e nella sua parte di tabellone si è verificato un clamoroso upset. Infatti Daniil Medvedev è stato eliminato dall'australiano Adam Walton (numero 97 al mondo) con il punteggio di 6-2 , 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 dopo 3 ore e 23 minuti con Medvedev che conduceva 3-1 nel 5°. Il russo e l'azzurro numero 1 al mondo avrebbero potuto affrontarsi in semifinale. Lo slam parigino si conferma maledetto per il russo che in 10 apparizioni è stato eliminato per ben 7 volte al primo turno. Quindi adesso, sulla carta, i potenziali rivali di Jannik in semifinale sarebbero Felix Auger-Aliassime e Flavio Cobolli .

Gran vittoria di Arnaldi: battuto Griekspoor!

Super esordio di Matteo Arnaldi! Il tennista italiano torna a vincere un match in un torneo del grand slam esattamente un anno dopo l'ultima volta (2° turno al Roland Garros) eliminando l'olandese Tallon Griekspoor (numero 33 al mondo) con il punteggio di 6-7(9), 6-3, 7-6(6), 6-3 dopo 4 ore di partita ed accede al 2° turno del Roland Garros. Arnaldi recupera il set di svantaggio e fa suo il 3° set al tie-break, in rimonta, per 8-6! L'azzurro cavalca l'onda positiva della frazione precedente per strappare subito il servizio all'avversario e scappare 3-1 e non girarsi più difendendo con personalità il suo servizio con tanto di secondo break per chiudere i giochi.

In carriera il tennista sanremese ha raggiunto per due volte gli ottavi di finale in uno Slam e una di quelle fu proprio sulla terra rossa di Parigi nel 2024. Matteo conosce già il suo prossimo avversario ovvero il greco Stefanos Tsitsipas.

Kouamé nella storia!

Moïse Kouamé, numero 318 al mondo, ha scritto una nuova pagina nella storia del tenni s nell'era open. Il giovane talento francese, entrato al Roland Garros con Wild-Card, ha sconfitto al debutto il veterano Marin CIlic (37 anni, numero 46 al mondo) con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-1 diventando il giocatore più giovane (17 anni e 2 mesi) a vincere una vincere una partita in un torneo del Grande Slam dopo Bernard Tomic quando, agli Australian Open del 2009, sconfisse Potito Starace all'età di 16 anni e 103 giorni. Kouamé adesso attende al 2° turno il vincente della sfida tra Vallejo e Norrie.

Tabellone femminile, ottimo esordio della Sabalenka

La n.1 del ranking femminile, Aryna Sabalenka, ha affrontato la sua prima partita nel torneo che ancora manca al palmares di entrambi. La bielorussa ha sconfitto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (n.50 Wta) con il punteggio di 6-4, 6-2. Sabalenka ha avuto alti e bassi nel match, portandosi in vantaggio 4-0 nel primo set prima di permettere alla rivale di rientrare in partita sul 5-4. Ha poi dominato il secondo set, ma sul 5-0 ha perso altri due game prima di chiudere in un' ora e 15 minuti di gioco.