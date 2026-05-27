Cinà, niente bis al Roland Garros: l'azzurro crolla in 3 set contro De Jong

Non dura più di un break il match di Federico Cinà, che sul campo 6 si arrende in 3 set a Jesper de Jong lasciando così al secondo turno la scena del Roland Garros. La promessa azzurra, che a Parigi ha celebrato il primo main draw di uno Slam in carriera e onorato in seguito l'esordio con una straordinaria rimonta ai danni di Reilly Opelka, si arrende all'olandese numero 102 Atp con lo score 3-6, 1-6, 3-6. Cinà paga un evidente blackout a cui non ha più saputo porre rimedio, con De Jong che in più occasioni si è limitato ad attendere gli errori dell'avversario.