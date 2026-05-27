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Cinà, niente bis al Roland Garros: l'azzurro crolla in 3 set contro De Jong

Il classe 2007 si arrende all'olandese numero 102 Atp e lascia la scena di Parigi. Tutti gli altri italiani in gara mercoledì 27
2 min
CinaDe JongRoland Garros

Non dura più di un break il match di Federico Cinà, che sul campo 6 si arrende in 3 set a Jesper de Jong lasciando così al secondo turno la scena del Roland Garros. La promessa azzurra, che a Parigi ha celebrato il primo main draw di uno Slam in carriera e onorato in seguito l'esordio con una straordinaria rimonta ai danni di Reilly Opelka, si arrende all'olandese numero 102 Atp con lo score 3-6, 1-6, 3-6. Cinà paga un evidente blackout a cui non ha più  saputo porre rimedio, con De Jong che in più occasioni si è limitato ad attendere gli errori dell'avversario. 

Roland Garros: Italiani in campo mercoledì 27

Fra gli altri azzurri in gara a Parigi anche Lorenzo Sonego, che dopo avere superato al quinto set Pierre-Hugues Herbert affronta l'ex top ten Tommy Paul (ultimo match del campo 7). Così la numero 1 d'Italia Jasmine Paolini, reduce dall'esordio vincente su Daiana Yastremska e ora imegnata contro Solana Sierra (terzo match del Suzanne-Lenglen). Elisabetta Cocciaretto torna invece in campo dopo il ko all'esordio nel singolare per unirsi a Jessica Bouzas Maneiro nel match contro Shuko Aoyama-Liang En-Shuo (campo 10). Avanza Sara Errani, che a fianco di Lilli Tagger supera il primo turno imponendosi per 6-3, 6-2 sulla coppia Ashlyn Krueger-Sofia Kenin.

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