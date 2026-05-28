PARIGI (Francia) - Il 2° turno del Roland Garros continua ad essere maledetto per Luciano Darderi . Il tennista azzurro è stato sconfitto dopo una maratona dall'argentino Francisco Comesana (numero 102 al mondo) con il punteggio di 7-6(5) , 4-6 , 6-4 , 2-6 , 6-4 dopo 4 ore e 14 minuti di battaglia. Luciano vince di forza il 4° set per 6-2 portando la sfida al 5° e decisivo set dove, però, non cavalca l'onda positiva. Al 5° gioco arriva il break da parte di Comesana - rinato dopo le difficolt del 4° set - che lo conferma portandosi 4-2. L'argentino non concede nulla nei suoi turni di battuta per chiudere 6-4 con anche momento di tensione al 10° gioco tra Darderi ed un tifoso con tanto di faccia-a-faccia con l'arbitro sceso a calmare il tennista italiano.

Berrettini mervaiglioso: eliminatp Rinderknech

Un super Matteo Berrettini che su Philip-Chatrier batte il beniamino di casa Arthur Rinderknech (numero 25 al mondo) ed accede al 3° turno del Roland Garros dove affronterà Francisco Comesana (numero 102 al mondo). Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 dopo 2 ore e 29 minuti.

Il romano è subito sul pezzo strappando il servizio al francese al 3° gioco per poi difenderlo annullando anche una palla break per il 6-4. Ad inizio 2° set Matteo conquista il break dopo un game infinito da 14 punti che indirizza la frazione vito che arriva anche un altro break per volare 4-1 e poi chiudere 6-4. Il copione si ripete anche nel 2° set con il francese che al primo game della frazione cede la battuta all'italiano che lo conferma (2-0). Rinderknech annulla anche 2 match-point (uno sul proprio servizio al 9° gioco) ma non il 3°.

Arnaldi soprende anche Tsitsipas

Matteo Arnaldi prosegue il suo cammino al Roland Garros. Il tennista sanremese ha sconfitto Stefanos Tsitsipas (numero 79 al mondo) con il punteggio di 7-6(2), 5-7, 6-3, 6-2 dopo 3 ore e 18 minuti. Arnaldi ha mostrato grande personalità e tennis perché la partita sembrava virare sul greco dopo aver vinto il 2° set (recuperando in break di svantaggio), invece Matteo ha messo in un angolo Tsitsipas spingendolo alla resa al 4° set perdendo 4 giochi consecutivi dal 2-2.

L'italiano al prossimo turno avrà l'occasione di eguagliare il suo miglior risultato a Parigi (4° turno quando perse nel 2024 proprio da Tsitsipas) visto che affronterà il belga Raphael Collignon (numero 62 al mondo) reo di aver eliminato Ben Shelton.