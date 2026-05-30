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Cobolli brilla sotto il sole di Parigi: Tien si arrende, Flavio vola agli ottavi del Roland Garros!

Il numero 2 d'Italia e 14 al mondo supera l'altro top 20 in gara e raggiunge il suo miglior traguardo al Major parigino. In campo anche Berrettini e Arnaldi
3 min
CobolliRoland Garrostien
Cobolli brilla sotto il sole di Parigi: Tien si arrende, Flavio vola agli ottavi del Roland Garros!© Getty Images

Sogna in grande Flavio Cobolli. Il numero 2 d'Italia (sceso in campo da numero 14 Atp) si aggiudica l'incontro con lo statunitense numero 18 Learner Tien con lo score 6-2, 6-2, 6-3 volando così agli ottavi del Roland Garros, miglior traguardo mai raggiunto sul rosso di Parigi. A contendere all'azzurro l'accesso ai quarti di finale sarà l'altro statunitense in gara e numero 75 (best ranking) Zachary Svajda, che ha ribaltato i pronostici della sfida con il numero 24 Francisco Cerundolo, imponendosi per 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. Queste le parole di Cobolli al termine del match: "Mi sono svegliato un po’ nervoso oggi perché sapevo che ci sarebbero state persone a cui tengo a guardarmi. È la mia prima vittoria sul Philippe-Chatrier e vorrei anche fare un saluto a Learner, che forse stamattina sembrava un po’ stanco. Oggi non voglio parlare di tennis, c’è la finale di Champions League. Sono legato all’Arsenal per via di Calafiori e al Psg per via di Luis Enrique, quindi che vinca il migliore!". Quanto agli altri italiani in garaMatteo Berrettini sarà impegnato nel pomeriggio sul Simonne-Mathieu contro Francisco Comesana, mentre Matteo Arnaldi è atteso in serata sul campo 14, dove affronterà Raphael Collignon

Cobolli al Roland Garros

Questi i risultati ottenuti da Cobolli al Roland Garros:

  • 2022, 2º turno qualificazioni: ko con Dimitar Kuzmanov
  • 2023, 1º turno: ko con Carlos Alcaraz
  • 2024, 1º turno: ko con Holger Rune
  • 2025, 3º turno: ko con Alexander Zverev
  • 2026, ottavi di finale

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