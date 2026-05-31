Iga Swiatek fuori dal Roland Garros 2026 . La polacca, quattro volte campionessa a Parigi, cede in due set all'ucraina Marta Kostyuk e esce di scena agli ottavi di finale. Dopo un primo parziale durato un'ora, la numero 3 del mondo crolla nel secondo set e subisce un netto 7-5 6-1 dalla testa di serie numero 15, che ai quarti di finale affronterà la Svitolina, che rimonta Belinda Bencic e accede ai quarti di finale del Roland Garros 2026. La tennista ucraina, reduce dal titolo agli Internazionali d'Italia, ribalta la svizzera numero 11 del mondo con il punteggio di 4-6 6-4 6-0 in poco più di due ore di gioco. Svitolina, settima testa di serie, si giocherà un posto in semifinale in un derby tutto ucraino con Kostyuk. Prosegue il torneo della 36enne Sorana Cirstea . Testa di serie numero 18, la rumena elimina in due set la cinese Wang Xiy con il punteggio di 6-3 7-6(4) e si giocherà un posto in semifinale con una tra Andreeva e Teichmann.

Rimonta spettacolare di Jodar

Rafael Jodar si prende con forza i quarti di finale del Roland Garros 2026. Il 19enne madrileno rimonta da due set di svantaggio nel derby con Pablo Carreno Busta e centra i primi quarti Slam in carriera: 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2, in tre ore e 40 minuti di gioco, il punteggio in favore della testa di serie numero 27, che ha fatto valere i 15 anni di differenza con il classe 1991 di Gijon.

Anche Zverev ai quarti

Alexander Zverev avanza ai quarti di finale del Roland Garros 2026. La testa di serie numero 2 del tabellone, doma in tre set il lucky loser olandese Jesper de Jong e ritrova smalto dopo la prova non eccellente con Halys: 7-6(3) 6-4 6-1, in due ore e 14 minuti di gioco, il punteggio in favore del tedesco, che si giocherà un posto in semifinale con il 19enne madrileno Rafael Jodar.

Cobolli, Berrettini, Arnaldi: quando giocano e dove vederli

Domani sarà il turno di ben tre italiani impegnati al Roland Garros: tutti alla ricerca della qualificazione ai quarti di finale. Cobolli affronterà per un posto nei quarti Zachary Svajda alle 11 sul Court Philippe-Chatrier, Berrettini giocherà contro Juan Manuel Cerundolo come terzo incontro in programma sul Court Suzanne-Lenglen e, a seguire, Arnaldi sfiderà Frances Tiafoe. Le partite del Roland Garros sono disponibili in diretta su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.