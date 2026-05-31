Roland Garros, altra sorpresa: Swiatek crolla contro Kostyuk, avanza Cirstea

Iga Swiatek fuori dal Roland Garros 2026. La polacca, quattro volte campionessa a Parigi, cede in due set all'ucraina Marta Kostyuk e esce di scena agli ottavi di finale. Dopo un primo parziale durato un'ora, la numero 3 del mondo crolla nel secondo set e subisce un netto 7-5 6-1 dalla testa di serie numero 15, che ai quarti di finale affronterà la vincente del match tra Svitolina e Bencic.