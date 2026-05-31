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Roland Garros, altra sorpresa: Swiatek crolla contro Kostyuk, avanza Cirstea

La polacca, quattro volte campionessa a Parigi, cede in due set all'ucraina. La rumena elimina la cinese Wang Xiy
1 min
Roland GarrosswiatekCirstea

Iga Swiatek fuori dal Roland Garros 2026. La polacca, quattro volte campionessa a Parigi, cede in due set all'ucraina Marta Kostyuk e esce di scena agli ottavi di finale. Dopo un primo parziale durato un'ora, la numero 3 del mondo crolla nel secondo set e subisce un netto 7-5 6-1 dalla testa di serie numero 15, che ai quarti di finale affronterà la vincente del match tra Svitolina e Bencic.

Avanza Cirstea

Prosegue il torneo della 36enne Sorana Cirstea. Testa di serie numero 18, la rumena elimina in due set la cinese Wang Xiy con il punteggio di 6-3 7-6(4) e si giocherà un posto in semifinale con una tra Andreeva e Teichmann.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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