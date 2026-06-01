Berrettini-Cerundolo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi del Roland Garros

Matteo Berrettini affronta Juan Manuel Cerundolo agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il 30enne tennista romano, 105esimo del ranking mondiale, nei sedicesimi ha vinto al quinto set contro il numero 102 del mondo Francisco Comesana.7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) in cinque ore 13 minuti di gioco il punteggio che premia Berrettini, protagonista di una prova solida sia dal punto fisico che tecnico, e che si aggiudica il match al quinto match-point (due per il sudamericano). Ora, per un posto ai quarti, sfida l'argentino giustiziere di Jannik Sinner al secondo turno che ha avuto la meglio dopo quasi sei ore di gioco sullo spagnolo Martin Landaluce per 6-4 6-7(7) 7-6(4) 6-7(4) 7-6(8). Fra Berrettini e Cerundolo nessun precedente.
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Dove vedere Berrettini-Cerundolo: diretta tv e streaming
La sfida tra Berrettini e Cerundolo è in programma come terzo match dalle 11 dopo Potapova-Kalinskaya e Keys-Shnaider. La partita sarà disponibile in diretta su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.