Un super Matteo Berrettini si prende un posto nei quarti di finale del Roland Garros! Il 30enne tennista romano piega in quattro set Juan Manuel Cerundolo, il tennista argentino che era riuscito ad eliminare il numero 1 Jannik Sinner al secondo turno, in 6-3, 7-6(2), 7-6(6). Berrettini nella classifica aggiornata del ranking Atp, dopo la vittoria di oggi rientra nella top 50, esattamente in 47ª posizione. Dopo la lunga battaglia con Comesana , durata cinque ore e 13 minuti di gioco, questa volta The Hammer ha avuto meno difficoltà a liquidare la pratica e ora per un posto in semifinale potrebbe ritrovarsi davanti Matteo Arnaldi . Se il sanremese supererà Tiafoe sarà derby nello Slam francese, mentre nell'altro quarto di finale dello stesso lato del tabellone ci sarà Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime.

Le parole di Berrettini

Queste le parole alla fine del match: "Grazie per il supporto da questo stadio pieno. Ecco perché ci alleniamo e lottiamo, ecco perché sono qui, voglio godermi questa atmosfera con il mio team e la mia famiglia. Grazie". Poi prosegue: "Il tennis è l'amore della mia vita. Dopo tutte le pause e tutti gli infortuni, sono nuovamente tornato. Tutte le volte, lo faccio volentieri, devo dire grazie a queste persone (indicando il suo team) è bello tornare a colpire così la palla. Non ero ponto, non avevo fiducia, ora si grazie alla loro, grazie al loro carattere alla loro resilienza". E sulle chance con Sinner e Djokovic out: "Ce ne sono ancora tanti che giocano un grande tennis. Il tennis è imprevedibile, Jannik ha vinto 20 tornei di fila. Non era normale. Certo, questo è un passo indietro, ma tornerà più forte. Mensik, Cobolli, Zverev, è piuttosto pieno il tabellone di giocatori di qualità"

Berrettini ai quarti finale!

I primi due mini break sono dell'argentino che si porta a servire per il set sul 6-3. Berrettini riesce ad annullare due set point ricucendo sul 6-5 per poi piazzare il sorpasso e portarsi al match point. Cerundolo trema e l'italiano conquista un posto ai quarti di finale del Roland Garros

Ancora tie-break: 6-6

A decidere il terzo set sarà il tie-break. Inizia Berrettini al servizio

Controbreak di Berrettini: 5-5

Si torna on serve con l'azzurro che strappa il servizio al decimo game

Cerundolo ancora avanti: 5-4

L'argentino conquista una palla break e si porta sul 4-2, Berrettini insorge e al servizio va sul 4-3. Cerundolo allunga nuovamente, poi arriva puntuale la risposta dell'azzurro. Punteggio momentamenamente sul 5-4.

Terzo set, equilibrio regna sovrano: 2-2

I due tennisti si scambiano i game egualmente anche nel terzo set dell'incontro. Berrettini al servizio nel quinto game di questo set.

Berrettini-Cerundolo: riprende regolarmente il match

Dopo la breve interruzione a cui è stato costretto il tennista argentino, la gara riprende senza alcun intoppo con Berrettini avanti di due set. L'azzurro conquista agevolmente anche il primo game del terzo set con un netto 40-0.

Cerundolo, richiesto il Medical Timeout

Il tennista argentino, numero 56 al mondo, ha richiesto un Medical Timeout di tre minuti a causa di un problema fisico accusato in campo.

Berrettini fenomenale: conquista il secondo set al tiebreak

Il numero 105 del ranking ATP vince l'ultimo game disponibile e agguanta il pareggio, portando il secondo set al tiebreak. L'azzurro poi spazza via l'argentino col punteggio di 7-2, conquistando anche il secondo set.

Prosegue la lotta: 6-5 per l'argentino

Cerundolo non spreca nemmeno un servizio e si porta agevolmente avanti su Berrettini, che però non ha assolutamente intenzione di mollare.

Cerundolo di nuovo avanti: 4-3

L'argentino torna in vantaggio nel secondo set, portandosi momentaneamente avanti nel testa a testa che è proseguito per altri due game (3-3 e poi il game che ha consentito all'argentino di superare Berrettini). L'azzurro al servizio.

Equilibrio nel secondo set: 2-2

Testa a testa serrato tra Cerundolo e Berrettini in quest'inizio del secondo set, con l'argentino avanti due volte e recuperato dall'azzurro.

Berrettini avanti di un set, nel secondo parte avanti Cerundolo

L'azzurro conquista il primo set col punteggio di 6-3. Nel secondo inizia bene l'argentino che conquista il primo game e prova a rientrare in partita.

Cerundolo in difficoltà: 4-1 per Berrettini

Il tennista italiano si porta ulteriormente in vantaggio ed alllunga di tre game sull'argentino senza sprecare il servizio.

Berrettini parte benissimo: 2-0

Il numero 105 del ranking ATP conduce per due game a zero contro Cerundolo, dopo aver già conquistato la prima palla break del match.

Berrettini-Cerundolo: inizia la gara

L'azzurro dà il via alla gara servendo per primo e conquistando subito i primi due punti dell'incontro su Cerundolo. Conduce Berrettini 30-0.

Riscaldamento in corso

Cerundolo, numero 56 del ranking ATP, e Berrettini si stanno rendendo protagonisti di una serie di scambi in vista dell'inizio dell'incontro che si terrà sul Court Suzanne-Lenglen di Parigi

Berrettini-Cerundolo: tennisti in campo

L'azzurro e l'argentino sono scesi sul terreno di gioco, con pochissimi istanti che separano l'incontro dall'inizio. Berrettini proverà a "vendicare" Sinner...

Dove vedere Berrettini-Cerundolo: diretta tv e streaming

La sfida tra Berrettini e Cerundolo è in programma come terzo match dalle 11 dopo Potapova-Kalinskaya e Keys-Shnaider. La partita sarà disponibile in diretta su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

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