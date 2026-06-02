Berrettini di potenza: fa fuori Cerundolo, “vendica” Sinner e urla alla Vasco Rossi: “Sono ancora qui!”

PARIGI - «Sono ancora qui!». Matteo lo urla al mondo. Gli occhi si accendono come led, mandano lampi in tutte le direzioni, ovunque nel Lenglen vi siano bandiere italiane, e sono tante. È ancora qui, Matteo, e detta da lui la frase ha una storia che va oltre la semplicità delle parole. È qui dove sarebbe dovuto sempre stare, in quel consesso in cui si giocano i momenti che fanno la storia dei tornei. Lui, Matteo Berrettini, era nato per questo… È di nuovo qui, dov’è già stato a lungo, con i gradi da numero sei del mondo, primo italiano finalista a Wimbledon. Qui, dove aveva lasciato Parigi, cinque anni fa, ancora nei quarti di finale, a giocarsi il futuro del torneo. E l’ha fatto da numero 105 del mondo, precipitato in un vortice dal quale solo pochi avrebbero saputo uscirne. Lui ce l’ha fatta, poco più di un mese fa era a Cagliari, in cerca di fiducia sui campi Challenger. Ora è in corsa per il Roland Garros, questo Roland Garros che gli propone tutti i cloni argentini che si sono infiltrati tra le pieghe di uno Slam che i più forti hanno lasciato solo. Qui, sempre qui, a dispetto dei mille infortuni che l’avevano allontanato, facendogli pensare che la sua storia nel tennis fosse finita. E invece è di nuovo da scrivere, e può tornare bella come queste vittorie che Matteo ha colto con i colpi che ha sempre avuto e una rinnovata improntitudine. Quella di chi ha sofferto troppo, e ora può gustare un ritorno che vale più di qualsiasi vittoria.