PARIGI (Francia) - Flavio Cobolli negli slam vanta come miglior risultato quarti di finale raggiunti a Wimbledon l'anno scorso e al Roland Garros in questa edizione e domani ha un ghiotta occasione per spingersi oltre. Il tennista romano affronterà il canadese numero 4 al mondo Felix Auger-Aliassime, sarà il 3° scontro diretto tra i due nonché il primo sulla terra battuta. Il romano sa dell'importanza della partita e non teme il rivale ribadendo: "Sarà un match duro, ma sono in corsa e voglio continuare a correre". In caso del successo di Flavio l'Italia avrà al 100% un rappresentante in finale in quanto il vincente di questa sfida incontrerà chi uscirà dal derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Inoltre Cobolli è salito virtualmente al numero 11 del ranking live battendo Auger-Aliassime supererebbe Alexander Bublik e toccherebbe per la prima volta la Top 10 ATP.
Cobolli-Auger Aliassime: diretta tv e streaming
La sfida tra Cobolli ed Auger-Aliassime, valida per i quarti di finale del Roland Garros, è in programma domani come terzo match sul campo centrale Philippe-Chatrier. Il programma della giornata inizierà alle 11:00. La partita sarà trasmessa su Eurosport, disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Cobolli-Auger Aliassime, i precedenti
Cobolli ed Auger-Aliassime si sono affrontati a livello Atp 2 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 2-0 in favore dell'italiano. L'ultima sfida risale a due anni fa quando il romani s'impose nettamente al Masters 1000 del Canada
2024 - Acapulo (R32): Cobolli 2-6, 6-3, 6-2
2024 - Montreal (R64): Cobolli 6-2, 6-3