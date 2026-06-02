PARIGI (Francia) - Flavio Cobolli negli slam vanta come miglior risultato quarti di finale raggiunti a Wimbledon l'anno scorso e al Roland Garros in questa edizione e domani ha un ghiotta occasione per spingersi oltre. Il tennista romano affronterà il canadese numero 4 al mondo Felix Auger-Aliassime, sarà il 3° scontro diretto tra i due nonché il primo sulla terra battuta. Il romano sa dell'importanza della partita e non teme il rivale ribadendo: "Sarà un match duro, ma sono in corsa e voglio continuare a correre". In caso del successo di Flavio l'Italia avrà al 100% un rappresentante in finale in quanto il vincente di questa sfida incontrerà chi uscirà dal derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Inoltre Cobolli è salito virtualmente al numero 11 del ranking live battendo Auger-Aliassime supererebbe Alexander Bublik e toccherebbe per la prima volta la Top 10 ATP.