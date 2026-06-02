Berrettini-Arnaldi, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di finale del Roland Garros

PARIGI (Francia) - Matteo contro Matteo con le semifinali del Roland Garros come obiettivo. Per la prima volta in carriera Berrettini ed Arnaldi si sfidano e lo faranno nella serata parigina a chiudere il programma del mercoledì. Il romano è di nuovo qui, dov’è già stato a lungo, con i gradi da numero sei del mondo, primo italiano finalista a Wimbledon. Qui, dove aveva lasciato Parigi, cinque anni fa, ancora nei quarti di finale, a giocarsi il futuro del torneo. E l’ha fatto da numero 105 del mondo, precipitato in un vortice dal quale solo pochi avrebbero saputo uscirne. Lui ce l’ha fatta, poco più di un mese fa era a Cagliari, in cerca di fiducia sui campi Challenger. Ora è in corsa per il Roland Garros, questo Roland Garros che gli propone tutti i cloni argentini che si sono infiltrati tra le pieghe di uno Slam che i più forti hanno lasciato solo.

Il sanremese invece se non vince con maratona e al cardiopalma non è contento e lo ha rifatto anche agli ottavi mostrando orgoglio, cuore e resilienza. Sotto 4-1 nel 4° set e servizio Tiafoe sembrava fosse arrivata la fine, invece Arnaldi non ha mollato, ha rimontato, ha portato lo statunitense al 5° set per vincere. In quattro partite Matteo è stato in campo per un totale di 17 ore e 42 minuti: "In questo momento sono contento per lui (Berrettini), sono contento per Flavio, sono contento per tutti. Se mi chiedi adesso della partita, non lo so". Entrambi i tennisti con questa bellissima corsa al Roland Garros stanno scalando le classifiche: Arnaldi con il successo contro Tiafoe si avvicina alla Top 50 salendo alla 53 (dopo essere entrato nel torneo da 104). Berrettini è passato dalla posizione numero 105 alla 47 virtuale, che diventerebbe 32 nel caso vincesse contro Arnaldi.