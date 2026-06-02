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Zverev schianta Jodar, il sogno Roland Garros si avvicina: chi trova in semifinale

Il tedesco numero 3 al mondo conquista la quinta semifinale in carriera nello slam parigino dopo aver sconfitto in tre set il giovane spagnolo
1 min
ZverevjodarRoland Garros
Finito6/2/2026, ore 12:50
Rafael Jodar Ranking: 29
0
3
6
3
1
3
7
7
6
6
Alexander Zverev Ranking: 3

PARIGI (Francia) - Alexander Zverev supera l'ostico Rafa Jodar (numero 29 al mondo) e per la quinta volta in carriera stacca il pass per la semifinale del Roland Garros. Sul campo centrale Philippe-Chatrier il tedesco numero 3 al mondo batte lo spagnolo con il punteggio di 7-6(3), 6-1, 6-3 dopo 2 ore e 25 minuti. Sasha adesso attende il suo avversario che uscirà dalla sfida tra Jakub Mensik e Joao Fonseca.
Nel 1° set Jodar conquista il break al 6° game ma, sul 5-3 e servizio, non riesce a finalizzare con Zverev che rimonta, porta il set al tie-break vincendolo 7-3. La vittoria della prima frazione sblocca il tedesco che domina il 2° set per 6-1 (in 37 minuti)! Jodar non riesce a riprendersi anche perché Zverev è implacabile e anche nel 3° set prende subito le redini portandosi sul 2-0. Dal 5-2 Jodar del primo set parziale di 12 game a 2 in favore di Sasha! Jodar si riprende nel 3° set arrivando a palla break all'8° gioco ma Zverev l'annulla con la prima e tiene la battuta per il 5-3 e poi mandare i titoli di coda.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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