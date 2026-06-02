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Kostyuk vince il derby con Svitolina e va in semifinale al Roland Garros: sfiderà Andreeva

Il derby ucraino va ad una commossa Marta che adesso si prepara alla russa in gran spolvero dopo il dominio contro la Cirstea
2 min
AndreevakostyukRoland Garros
Kostyuk vince il derby con Svitolina e va in semifinale al Roland Garros: sfiderà Andreeva© EPA

PARIGI (Francia) - Mirra Andreeva è la prima semifinalista del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 19enne tennista russa, numero 6 della classifica Wta e del tabellone, si è sbarazzata nei quarti della rumena Sorana Cirstea, 18esima del ranking mondiale e del seeding, con il punteggio di 6-0, 6-3 maturato in soli 57 minuti di gioco. Per Andreeva ci sarà ora la sfida, delicata anche da un punto di vista extra-tennistico.
Infatti Marta Kostyuk ha vinto derby tutto ucraino contro Elina Svitolina nei quarti di finale del torneo femminile al Roland Garros. La n.18 Wta, 23 anni, si è imposta in tre set, col punteggio di 6-3, 2-6, 6-2, raggiungendo la sua prima semifinale in un Grande Slam.

La commozione di Kostyuk

La tennista ucraina commossa a fine partita:  "Questo con Elina è stato un match storico. A Kiev è stata un'altra nottata complicata e voglio condividere questa vittoria con tutto il mio popolo. Elina ha avuto un impatto enorme per il tennis in Ucraina e per me, e per questo devo solo ringraziarla - ha sottolineato Kostyuk -. Vincere Parigi? Ci vogliono ancora due partite ed il trofeo è ancora molto lontano. Il salto mortale (fatto dopo il successo a Madrid ndr)? Lo rifarò soltanto quando vincerò uno Slam"

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