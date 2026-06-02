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Bolelli e Vavassori volano al Roland Garros: battuti Nouza e Oberleitner! Chi trovano in semifinale

Doppio maschile: gli azzurri vincono dopo un match tiratissimo e raggiungono il penultimo atto del torneo parigino
2 min
BolellivavassoriRoland Garros
Bolelli e Vavassori volano al Roland Garros: battuti Nouza e Oberleitner! Chi trovano in semifinale © EPA

Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per le semifinali di doppio del Roland Garros al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni. I due azzurri, freschi vincitori del torneo di doppio agli Internazionali d'Italia, hanno superato nei quarti il tandem formato da Petr Nouza e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 (14-10).

Roland Garros, Bolelli-Vavassori in semifinale

L'incontro si è rivelato più complicato del previsto per la coppia italiana, costretta a inseguire dopo aver ceduto il primo set al tie-break. La reazione è stata però immediata: nel secondo parziale Bolelli e Vavassori hanno dominato la scena, lasciando appena un game agli avversari. Decisivo un terzo set combattutissimo, rimasto in equilibrio fino al super tie-break finale.

In quel frangente gli azzurri hanno mostrato grande carattere, annullando due match point e riuscendo infine a chiudere la contesa a proprio favore. Grazie a questo successo, Bolelli e Vavassori tornano tra le migliori quattro coppie del Roland Garros dopo due anni. In semifinale se la vedranno con i vincitori della sfida tra i numero 1 del seeding Granollers/Zeballos e il duo Nys/Roger-Vasselin, che si affronteranno domani.

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