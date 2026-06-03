Berrettini-Arnaldi, diretta Roland Garros: i quarti di finale in tempo reale, derby italiano a Parigi

Altro giro, altro derby. Resistono le sfumature azzurre sul rosso di Parigi, dove nonostante l’uscita di scena del n.1 al mondo, il Roland Garros ha accolto per la prima volta nella storia tre italiani ai quarti di finale. Dopo il primo confronto tricolore del main draw tra Cobolli e Pellegrino , vinto dal n.2 d’Italia e ora in semifinale grazie al successo in rimonta su Auger-Aliassime , va in scena l’altro derby tra Berrettini e Arnaldi che assicura dunque un italiano al penultimo atto del Major francese. Benvenuti alla diretta dei quarti del Roland Garros!

20:38

Break consolidato: Berrettini avanti 2-0

Berrettini tiene a 15 il servizio e consolida il break di vantaggio. Arnaldi ancora in fase di adattamento.

20:34

Break Berrettini!

Subito break di Berrettini che strappa il servizio al connazionale concedendo un solo 15. Arnaldi paga due doppi falli.

20:31

Comincia il match!

Al via il derby italiano di Parigi: chi vince affronterà Cobolli nell'altro derby del tabellone che consegnerà un azzurro alla finale per il secondo anno consecutivo. Arnaldi al servizio!

20:23

Giocatori in campo!

Berrettini e Arnaldi fanno il loro ingresso sul Philippe-Chatrier. Ora sorteggio e riscaldamento: manca poco all'inizio del match!

20:07

Il 2026 di Arnaldi

Questa invece l'annata di Arnaldi, che ha conosciuto il trionfo al Challenger di Cagliari:

Roma, terzo turno, ko con Rafael Jodar 1-6, 6-4, 3-6

1-6, 6-4, 3-6 Challenger Cagliari, finale, VITTORIA contro Hubert Hurkacz 6-4, 6-4

6-4, 6-4 Madrid, primo turno qualificazioni, ko con Dusan Lajovic 0-6, 6-3, 4-6

0-6, 6-3, 4-6 Barcellona, primo turno qualificazioni, ko con Quentin Halys 1-6, 7-6, 6-7

1-6, 7-6, 6-7 Monte Carlo, primo turno, ko con Christian Garín 2-6, 4-6

2-6, 4-6 250 Bucarest, primo turno, ko con Alex Molcan 3-6, 1-6

3-6, 1-6 Miami, primo turno, ko con Alexander Shevchenko 6-7, 6-7, 2-6

6-7, 6-7, 2-6 Indian Wells, primo turno, ko con Mackenzie McDonald 0-6, 1-6

0-6, 1-6 Australian Open, primo turno, ko con Andrej Rublev 4-6, 2-6, 3-6

4-6, 2-6, 3-6 250 Brisbane, secondo turno quali, w/o Rinky Hijikata

20:00

Il 2026 di Berrettini

Questa la stagione del Martello:

Challenger Valencia, ottavi, ko con Camilo Ugo Carabelli 6-7, 4-6

6-7, 4-6 Roma, primo turno, ko con Alexei Popyrin 2-6, 3-6

2-6, 3-6 Challenger Cagliari, quarti, ko con Hubert Hurkacz 6-4, 3-6, 4-6

6-4, 3-6, 4-6 Madrid, primo turno, ko con Dino Prizmic 3-6, 4-6

3-6, 4-6 Monte Carlo, ottavi, ko con Joao Fonseca 3-6, 2-6

3-6, 2-6 250 Marrakech, primo turno, ko con Ignacio Buse 6-7, 7-6, 4-6

6-7, 7-6, 4-6 Miami, terzo turno, ko con Valentin Vacherot 6-7, 4-6

6-7, 4-6 Indian Wells, secondo turno, ko con Alexander Zverev 3-6, 4-6

3-6, 4-6 250 Santiago, primo turno, ko con Emilio Nava 3-6, 4-6

3-6, 4-6 500 Rio de Janeiro, quarti, ko con Ignacio Buse 3-6, 6-2, 3-6

3-6, 6-2, 3-6 250 Buenos Aires, ottavi, ko con Vit Kopriva 4-6, 3-6

19:55

Berrettini-Arnaldi: a che ora si gioca

L'ingresso sul Philippe-Chatrier di Berrettini e Arnaldi è previsto non prima delle 20.15.

19:54

Cobolli: "Manca ancora qualcosa"

Queste le parole di Cobolli al termine del match: "Oggi sono state due partite diverse. Nel primo set c'era tanto vento ed era difficile giocare. Sono andato in bagno a riflettere, per provare a cambiare qualcosa. Questo è il mio campo preferito perché è dove riesco a esprimere il mio miglior tennis. Mi sono detto di lottare perché ho pensato che fosse la chance della mia vita. Ce l'ho fatta e sono felice. Il vento? Il tempo è cambiato spesso in questi giorni, bisogna accettare ogni cosa. Penso di esserci riuscito e credo sia la chiave. Non ho cambiato la tensione delle racchette, da due settimane è la stessa. Sono superstizioso. Cosa farò stasera? La solita routine. Andrò a cena con i miei amici, poi andrò a letto. So che ci sarà un Matteo in semifinale con me. Sono due ottimi amici, faccio un grande in bocca al lupo a entrambi. È la migliore settimana della mia vita. Manca solo qualcosa, dovrò continuare a lottare".

19:48

Ancora un italiano in finale a Parigi!

Cobolli attende ora l'esito del match tra Berrettini e Arnaldi per sapere a chi contendere il terzo derby del main draw che questa volta garantisce un italiano in finale al Roland Garros per il secondo anno consecutivo.

19:34

Cobolli è in semifinale al Roland Garros!!!

Sono due gli italiani che si accomoderanno all’ultimo atto del Roland Garros e dunque almeno uno alla finale del 7 giugno, grazie al successo del numero 2 d’Italia e 11 al mondo che ribalta il primo set del canadese numero 4 Atp e si impone per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

19:30

Arnaldi al Roland Garros: tutti i precedenti

Questi i precedenti di Arnaldi allo Slam francese, dove lo scorso anno uscì sconfitto dal derby con Cobolli valido per il secondo turno con il finale di 3-6, 3-6, 7-6, 1-6

2023, secondo turno, ko con Denis Shapovalov 2-6, 6-3, 3-6, 3-6Andre

2-6, 6-3, 3-6, 3-6Andre 2024, quarto turno, ko con Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-7, 2-6, 2-6

19:20

Berrettini al Roland Garros: tutti i precedenti

Il Martello torna ai quarti di finale di Parigi dopo quattro anni di assenza. A interrompere il cammino dell’azzurro nel 2021 fu Novak Dokovic, che dopo essersi imposto per 6-3, 6-2, 6-7, 7-6 avrebbe poi trionfato in finale contro Stefanos Tsitsipas. Così invece negli anni precedenti:

2018, terzo turno, ko con Dominic Thiem 3-6, 7-6, 3-6, 2-6

3-6, 7-6, 3-6, 2-6 2019, secondo turno, ko con Casper Ruud 4-6, 5-7, 3-6

4-6, 5-7, 3-6 2020, terzo turno, ko con Daniel Altmaier 2-6, 6-7, 4-6

Non è invece l’unico quarto Slam di Berrettini, che vanta le semifinali dello Us Open 2019 e Australian Open del 2022. Resta invece un merito indelebile la magica finale persa a Wimbledon del 2021.

19:05

Sorpasso Cobolli

Quanto all'altro azzurro in gara, Cobolli ha ingranato la marcia rimonta dopo il primo set vinto da Auger-Aliassime: 4-6, 6-4, 6-4, 1-2 il parziale sul Philippe-Chatrier.

19:00

Arnaldi a Parigi

Così Arnaldi si è fatto strada fino ai quarti del Roland Garros:

Primo turno: Arnaldi b. Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3

6-7, 6-3, 7-6, 6-3 Secondo turno: Arnaldi b. Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2

7-6, 5-7, 6-3, 6-2 Terzo turno: Arnaldi b. Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6

6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 Quarto turno: Arnaldi b. Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4

18:55

Berrettini al Roland Garros: il cammino

Questa la marcia del Martello a Parigi, dove per ultimo ha sconfitto Juan Manuel Cerundolo, il modesto, cinico e fortunatissimo avversario vincente di Jannik Sinner:

Primo turno: Berrettini b. Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2

6-7, 7-5, 6-1, 6-2 Secondo turno: Berrettini b. Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4

6-4, 6-4, 6-4 Terzo turno: Berrettini b. Comesana 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6

7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 Quarto turno: Berrettini b. J. M. Cerundolo 6-3, 7-6, 7-6

18:50

Atp live: come cambia il ranking degli azzurri

18:45

Berrettini-Arnaldi: i precedenti

Nessun precedente tra Berrettini e Arnaldi, che sul Philippe-Chatrier si affrontano per la prima volta in assoluto.

Stade Roland Garros (Philippe-Chatrier), Parigi, Francia.