Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bolelli-Vavassori si arrendono in semifinale: Granollers-Zeballos in finale al Roland Garros

La coppia azzurra, malgrado l'infortunio di Simone, lotta al suo meglio ma sono i numeri 1 al mondo a staccare il pass
1 min
BolellivavassoriRoland Garros
Bolelli-Vavassori si arrendono in semifinale: Granollers-Zeballos in finale al Roland Garros© EPA

PARIGI (Francia) - Simone Bolelli & Andrea Vavassori si arrendono in semifinale dicendo addio a quella che sarebbe stata la loro quarta finale slam in carriera nonché la seconda sulla terra rossa di Parigi. La coppia azzurra è stata sconfitta dalla numero 1 al mondo formata da Marcel Granollers & Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(4), 6-4 dopo un'ora e 55 minuti di partita condizionata anche da un infortunio.
Primo set durissimo con la coppia azzurra che, oltre a far fronte all'infortunio alla caviglia di Bolelli (avvenuto al 5° gioco), al 6° gioco ha tre chance (15-40) di strappare il servizio agli avversari ma questi riescono a salvarsi. La conclusione è ovviamente al tie-break dove la coppia numero 1 s'impone per 7-4. Nel secondo set il duo azzurro si salva dal 15-40 per pareggiare 1-1, la battaglia prosegue ma al 10° gioco arriva la resa azzurra: sotto 5-4 e 0-40 nel proprio turno, il primo Match-Point è quello buono per Granollers-Zeballos che tornano in finale per il secondo anno consecutivo

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS