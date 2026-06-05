Bolelli-Vavassori si arrendono in semifinale: Granollers-Zeballos in finale al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Simone Bolelli & Andrea Vavassori si arrendono in semifinale dicendo addio a quella che sarebbe stata la loro quarta finale slam in carriera nonché la seconda sulla terra rossa di Parigi. La coppia azzurra è stata sconfitta dalla numero 1 al mondo formata da Marcel Granollers & Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(4), 6-4 dopo un'ora e 55 minuti di partita condizionata anche da un infortunio.

Primo set durissimo con la coppia azzurra che, oltre a far fronte all'infortunio alla caviglia di Bolelli (avvenuto al 5° gioco), al 6° gioco ha tre chance (15-40) di strappare il servizio agli avversari ma questi riescono a salvarsi. La conclusione è ovviamente al tie-break dove la coppia numero 1 s'impone per 7-4. Nel secondo set il duo azzurro si salva dal 15-40 per pareggiare 1-1, la battaglia prosegue ma al 10° gioco arriva la resa azzurra: sotto 5-4 e 0-40 nel proprio turno, il primo Match-Point è quello buono per Granollers-Zeballos che tornano in finale per il secondo anno consecutivo