Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Zverev batte  Mensik in quattro set e vola in finale al Roland Garros

Il numero 3 al mondo batte il ceco e per la seconda volta in carriera giocherà per il titolo dello slam parigino
1 min
mensikZverevRoland Garros
Finito6/5/2026, ore 12:40
Jakub Mensik Ranking: 27
1
3
5
2
6
3
7
6
3
6
Alexander Zverev Ranking: 3

PARIGI (Francia) - Alexander Zverev non si fa sorprendere da Jakub Mensik (numero 29 al mondo) e per la quarta volta in carriera raggiunge una finale Slam, la seconda sulla terra rossa del Roland Garros dopo quella persa nel 2024 contro Alcaraz. Sul campo Philippe-Chatrier il tedesco numero 3 al mondo ha sconfitto il ceco con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 dopo 3 ore di partita.
Primo set molto combattuto con Zverev che all'8° gioco (sotto 4-3) salva tre palle break (dal 15-40) per pareggiare 4-4. Dopo lo scampato pericolo è il tedesco a dare la svolta al match: sfrutta la prima palla break concessa da Mensik per strappargli il servizio (6-5) e poi chiudere 7-5 dopo un'ora. Sasha cavalca l'onda positiva del 1° set e domina il secondo per 6-2 in 35 minuti. Mensik chiede il medical timeout ad inzio 2° set (avanti 2-1), pausa che rompe il ritmo a Zverev tanto che il ceco strappa il servizio e vola 5-2 per poi vincere la frazione 6-3. Il set perso non demoralizza il tedesco che anzi, subito ad inizio 4° set scappa sul 3-0 sfiorando anche il doppio break nell'infinito quarto gioco da 14 punti. Il set vive nei turni di battuta di Sasha che, assistito da un'ottima prima di servizio (8 ace), non concede nulla e manda i titoli di coda.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS