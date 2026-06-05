Zverev batte  Mensik in quattro set e vola in finale al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Alexander Zverev non si fa sorprendere da Jakub Mensik (numero 29 al mondo) e per la quarta volta in carriera raggiunge una finale Slam, la seconda sulla terra rossa del Roland Garros dopo quella persa nel 2024 contro Alcaraz. Sul campo Philippe-Chatrier il tedesco numero 3 al mondo ha sconfitto il ceco con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 dopo 3 ore di partita.

Primo set molto combattuto con Zverev che all'8° gioco (sotto 4-3) salva tre palle break (dal 15-40) per pareggiare 4-4. Dopo lo scampato pericolo è il tedesco a dare la svolta al match: sfrutta la prima palla break concessa da Mensik per strappargli il servizio (6-5) e poi chiudere 7-5 dopo un'ora. Sasha cavalca l'onda positiva del 1° set e domina il secondo per 6-2 in 35 minuti. Mensik chiede il medical timeout ad inzio 2° set (avanti 2-1), pausa che rompe il ritmo a Zverev tanto che il ceco strappa il servizio e vola 5-2 per poi vincere la frazione 6-3. Il set perso non demoralizza il tedesco che anzi, subito ad inizio 4° set scappa sul 3-0 sfiorando anche il doppio break nell'infinito quarto gioco da 14 punti. Il set vive nei turni di battuta di Sasha che, assistito da un'ottima prima di servizio (8 ace), non concede nulla e manda i titoli di coda.