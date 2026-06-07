Roland Garros, parla Canè: "Vai Cobolli, sei un guerriero! Zverev favorito al 60% ma..." 

È Paolo Canè , “Talent Expert” di Eurosport che ha trasmesso tutto il Roland Garros in esclusiva su HBO Max e Discovery+, a fare una fotografia di Flavio Cobolli e anticipare la finale che vedrà il giocatore romano protagonista in campo contro il tedesco Alexander Zverev . L’ex numero 26 Atp, vincitore di tre titoli nel circuito maggiore e autore di grandi imprese in Davis Cup, inizia l’analisi proprio dal temperamento di Flavio Cobolli: “ È un “fighter” e lo ha dimostrato molte volte nell’ancora sua giovane carriera, tanto in Davis Cup quanto nei tornei individuali. Nelle ultime due stagioni ha fatto un gran salto di qualità e il recente ingresso nella top ten, proprio grazie ai risultati del Roland Garros che oggi si chiude, non è casuale. Ha una grande fisicità, si muove molto bene in campo e ha un bagaglio tecnico completo. E’ cresciuto sulla terra rossa che rimane la sua superficie preferita e ha raggiunto la finale nel torneo sul rosso più importante al mondo ”. Come considera il percorso fatto dal giocatore romano al Roland Garros? “ Una bella cavalcata nel corso della quale ha perso solo due set. Dopo il derby di 1° turno contro Pellegrino, vinto anche considerando le implicazioni psicologiche di una sfida tra connazionali, ha sconfitto il cinese Wu in tre set. Si è ripetuto, e non era scontato visto il valore dell’avversario anche se non specialista della terra, contro l’americano Tien. Contro un outro americano, Svajda, ha vinto cedendo il terzo set e rischiando nel quarto di allungare ancora la partita, ma è stato bravo a chiuderla al tie-break. Contro Felix Auger Aliassime ha perso il secondo set del torneo ma dal 4-6 1-3 ha cambiato passo e imposto il proprio tennis. Non era facile farlo contro la quarta testa di serie, giocatore ancora giovane ma esperto di questo tipo di tornei. E’ salito in finale senza giocare per il forfait di Arnaldi. Una vera disdetta per il sanremese ma nell’economia delle energie da conservare per Cobolli non è stato negativo. Sarebbe stata una partita a mio avviso lottatissima e chiunque ne fosse uscito vincitore avrebbe faticato a recuperare in un solo giorno per il match che varrà il titolo ”.

"Zverev più abituato"

Quindi Cobolli arriverà fresco al testa a testa per il grande trofeo. Più di Zverev? “Sulla carta sì. Dovrà gestire le emozioni della “prima” a questo livello, cosa che invece Zverev è più abituato a fare, per esperienza e perché ne ha già affrontate tre in carriera. Per differenti ragioni sarà sia per Cobolli che per il tedesco “il match della vita”. Ovviamente tiferò per Flavio ma se non ci fosse stato un italiano in finale avrei tifato per Zverev”. Cosa è cambiato in Cobolli nella scorsa e in questa stagione? “Con le vittorie ottenute, i quarti a Wimbledon, le grandi imprese in Coppa Davis, ha preso fiducia. Vincere aiuta a vincere e anche lo spogliatoio ha iniziato a temerlo e considerarlo un avversario scomodo da affrontare”. Un suo pronostico per la finale? “Zverev partirà comunque favorito, diciamo un 60 a 40, ma non è detto che questo sia uno svantaggio per Flavio. Per conquistare il titolo Alexander dovrà fare una partita perfetta perché dalla parte opposta della rete troverà un vero leone”.

"Sogno un Roland Garros romano"

C’è un segreto per questi successi del tennis italiano? “La forza del gruppo. I protagonisti sono sempre di più. Loro e i rispettivi team si parlano, si confrontano, non sono mai soli nel circuito. Ai miei tempi non era così, spesso si sentiva la solitudine in giro nei tornei del mondo. E’ un bene che sia cambiato tutto in questo senso, anche grazie al lavoro della Federazione e dei tecnici, Si sente uno spirito positivo e questo contribuisce ad alimentare un’ulteriore crescita. Siamo diventati un modello da seguire”. Un suo sogno per oggi? “Vedere un romano, Adriano Panatta, a segno a Parigi nel 1976, che premia un altro romano con uno dei trofei più belli del mondo…ma non anticipiamo gli eventi!”.