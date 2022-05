"Swimming Race" Il circuito in acque libere a sostegno di AISM Roma

Riparte la Swimming Race, tre tappe e un’esperienza impareggiabile in acque libere. Con la prima tappa in programma sabato 21 maggio 2022 a Castel Gandolfo , ripartirà la Swimming Race, il circuito in acque libere ideato da Luciano Vietri e organizzato dal team di Swimming Travel . Parte dei proventi sarà devoluta alla Sezione Provinciale di Roma di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla .

L’evento, che ha riscontrato un ottimo successo nella sua prima edizione disputata lo scorso anno, apre il mini campionato in acque libere composto da tre tappe in tre province romane: Trevignano (23 luglio) e Santa Marinella (17 e 18 settembre) seguiranno alla tappa di apertura.

Classifiche e premi per ogni singola tappa, ma anche una classifica finale che terrà conto della partecipazione ai tre appuntamenti e per la quale sono stati messi in palio premi importanti da parte dei partner dell’evento.

Un’organizzazione attenta e scrupolosa, un ampio programma gare, la leggerezza e allo stesso tempo la professionalità nel modo di gestire le manifestazioni e il ricco pacco gara per ogni atleta partecipante sono stati i punti forti da tutti apprezzati lo scorso anno alla Swimming Race, che hanno permesso all’evento di raggiungere rapidamente una buona popolarità nel mondo acquatico delle open water.

Programma Gare Swimming Race Castel Gandolfo:

5 km, ore 09:00 partenza (dalle 08:00 punzonatura)

Miglio (1,8 km), ore 11:30 partenza (dalle 09:00 punzonatura)

Staffetta 4x800 mt, partenza 20 minuti dopo l’arrivo del Miglio

Iscrizioni

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti in possesso di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per nuoto, pallanuoto o triathlon in corso di validità.

Per le iscrizioni:

https://www.nextrace.net/timing/schedaiscrizioni.php?idgara=2613&lan=it

Luogo di ritrovo

I partecipanti dovranno ritrovarsi presso lo Stabilimento Mad Village by Lagolandia almeno un’ora prima dell’orario ufficiale di partenza.

Classifiche e premiazioni

Verranno premiati:

i primi 3 atleti assoluti maschi e le prime 3 atlete femmine

i primi 3 atleti di ogni categoria maschile e femminile (u20 – 20/29 – 30/39 – 40/49 – 50/59 – 60/69 – oltre i 70)

la prima staffetta solo donne o la prima staffetta solo uomini o la prima staffetta atleti con disabilità o la prima staffetta mista

Swimming Race con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

La collaborazione tra SwimmingTravel e la Sezione provinciale di Roma di AISM si basa sul reciproco impegno teso a promuovere inclusione sociale tramite la promozione della pratica sportiva adatta e sicura per tutti, persone con disabilità comprese.

Concretamente, nel corso delle tappe della Swimming Race, i volontari di AISM Roma organizzeranno attività di aggregazione e benessere per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico.

Ad avvalorare la collaborazione solidale, ad AISM Roma sarà destinata dall'organizzazione una quota benefica, derivante dalle iscrizioni alle gare e dalle libere donazioni del pubblico, che sarà integralmente utile alle attività annuali di AISM Roma dedicate al supporto psicologico e legale delle persone con sclerosi multipla sul territorio.

Informazioni e regolamento:

http://www.swimmingtravel.com/index.php/it/component/icagenda/13-swimmingrace