Torna "12 Ore Nuotando con AmOre” per AISM

“12 Ore Nuotando con Amore per AISM” è un grande evento di nuoto e solidarietà, organizzato da AISM Roma con il partner tecnico Swimming Travel, giunto con crescente successo alla nona edizione. Il 9 Giugno sarà una splendida giornata di aggregazione, condivisione ed impegno sportivo ma al contempo sociale: nuotatori dalle esperienze più varie (amatori, master, agonisti), senza limiti di età e senza divisioni dovute alla condizioni fisica, saranno uniti in unica grande staffetta a 18 squadre, nell’ambito della quale si daranno il cambio per 12 ore, al fine di produrre un’ondata altissima di positività ed incoraggiamento per tutte le persone che convivono con le problematiche della sclerosi multipla e patologie correlate.

La “12 Ore Nuotando con AmOre per AISM” è una vera e propria Festa del nuoto e dello sport accessibile a tutti. Saranno tanti i nuotatori con disabilità coinvolti, con sclerosi multipla ma non solo.

La sfida di quest’anno è fare meglio della magnifica edizione 2023 svoltatasi al Polo natatorio di Ostia. Furono ben 654,600 i Km percorsi a staffetta da 15 Team, con oltre 500 nuotatori di tutti i livelli e di tutte le età coinvolti e, soprattutto, oltre 25.000 € raccolti a sostegno delle attività di AISM Roma grazie ai numerosi partner ed iscritti alla gara.

L’ appuntamento del 9 Giugno si avvicina con i migliori auspici: già tantissime le adesioni delle squadre, alcune delle quali attendono singoli e gruppi che volessero aggregarsi entro il 31 Maggio (termine iscrizioni).

Sarà una giornata intera di sport e solidarietà con attività invitanti anche per gli ospiti. Infatti, negli ampi spazi interni ed esterni del Polo natatorio di Pietralata, nell’ambito del programma Swim&Move a cura del Gruppo Young AISM ROMA, sono previste attività collaterali alla gara aperte e adatte a tutti: discipline come yoga, tecniche di respirazione, cardio fitness, feldenkrais, pilates, massaggi shiatsu ed altre attività di benessere. Per iscrizioni aismroma@aism.it

Importanti Campioni del mondo dello sport sostengono l’iniziativa in prima persona: Massimiliano Rosolino, Stefano Battistelli, Alessia Filippi, Alessia Zecchini, Ilenia Colanero, Emanuele Blandamura, Bruno Mascarenhas, tanti altri si aggiungeranno e nuoteranno per AISM.

La 12 Ore per AISM gode dei Patrocini di: Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Roma, Roma Municipio IV, Comitato Italiano Paralimpico, FIN Federazione Italiana Nuoto, FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), CONI Comitato Regionale Lazio, CIP Comitato Paralimpico Lazio, Prioritalia.

Animazione musicale a cura del Media Partner Radio Roma per tutta la durata dell’evento (esclusi gli orari sensibili) fino al countdown finale alle ore 19:30.

Partner organizzativo: SwimmingTravel.com

Responsabile Tecnico: Luciano Vietri, ideatore della 12 Ore e instancabile promotore di avventure natatorie.

Partner a sostegno di AISM Roma in questa occasione: Xylem Italia, Banca di Credito Cooperativo Roma, Confagricoltura e Eta’ della Saggezza Onlus, Amel Medical, Aquasphere, San Benedetto, Stein 1877, Salvimar, Blor, Luce Beauty, Corny Hero , MLM Consulting, Praxi Group Healtcare .

La 12 Ore Nuotando con amOre 2024, presso lo splendido Centro Federale Nuoto di Pietralata, sarà una bellissima impresa collettiva che resterà nel cuore di ogni partecipante!

Non solo nuoto a beneficio di AISM Roma! Domenica 28 Settembre, l’Unione Capitolina Rugby organizza la prima edizione del Rugby Charity Match Veterans sullo splendido campo di Via Flaminia 867.

Note Tecniche Staffetta 12 Ore Nuotando con AmOre per AISM:

La staffetta dura 12 ore consecutive: dalle 7:30 alle 19:30

La piscina, sarà la vasca esterna 50 metri che consente di coinvolgere fino a 18 squadre, ognuna composta da un minimo di 15 ad un massimo di 40 nuotatori.

Una corsia resterà libera per riscaldamento ed ospiti che non partecipano alla competizione

La Struttura del, compresi i servizi, è totalmente accessibile e privo di barriere architettoniche. Alla gara possono naturalmente partecipare persone con disabilità.

Ogni squadra deve essere rappresentata da un Capitano che gestisce i turni del proprio team e che tiene i contatti con i responsabili tecnici dell’organizzazione.

Fino al 31 Maggio 2024 è possibile formare e iscrivere una propria squadra (a meno di limite già raggiunto di 18 team).

Naturalmente anche singoli o piccoli gruppi che non hanno squadra possono iscriversi e, contattando l’organizzazione, essere inseriti in uno dei team partecipanti per poi prendere accordi col capitano della squadra individuata.

Sportivamente, vincerà la squadra che nell’arco delle 12 ore avrà coperto la distanza maggiore (ogni vasca sarà regolarmente contata dai Commissari di Gara), ma concretamente i massimi onori andranno a quella che avrà totalizzato l’ammontare donazioni maggiore.

Saranno premiate le prime tre squadre classificate e la squadra più generosa.

Premio speciale per la squadra più inclusiva.

Per tutti i partecipanti pacco gara con cuffia originale e gadget ricordo.

Buono pasta per coloro che nuotano nella fascia oraria della mattina.