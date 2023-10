Il Charvensod diventa Atalanta Academy

Una grande notizia per il Charvensod che già da questa stagione potrà contare su una collaborazione importante, quella con l'Atalanta. La società gialloblù ha infatti stipulato un accordo di affiliazione con l'Atalanta Academy, per tutta l'attività giovanile di base. Un'occasione più unica che rara per gli istruttori del Charvensod di collaborare con i colleghi della società bergamasca, da sempre all'avanguardia per i sistemi d'allenamento e nella crescita delle giovani leve.