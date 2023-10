Under 19, big match al vertice fra Accademia Casale e Biellese

La sesta giornata del campionato regionale Under 19 sarà caratterizzata dalla sfida tra i padroni di casa dell'Accademia Casale e gli avversari della Biellese, partita che vale un posto nei piani alti della classifica del Girone A, attualmente capitanata dal Volpiano Pianese.

In questo inizio di campionato, nelle prime cinque partite giocate, l'Accademia Casale ha conquistato 13 punti, battendo 3-4 il Verbania nella partita d'esordio, vincendo 2-0 nel primo match casalingo, pareggiando 2-2 contro l'Ivrea Calcio, battendo 2-0 il Pro Novara e vincendo 0-2 in casa della Città di Cossato. Questi risultati ottenuti hanno permesso all'Accademia Casale di conquistare il momentaneo secondo posto nel Girone A, a pari punti del Volpiano Pianese, ma, su un gradino del podio più basso a causa della peggior differenza reti.

La Biellese, attualmente quarta nel girone, ha conquistato 10 punti in cinque partite, grazie alle vittorie contro: Città di Cossato, Borgomanero e Baveno, e al pareggio contro la Pro Novara nella gara di debutto stagionale. L'unica nota negativa per la Biellese in questo inizio di campionato è arrivata alla quarta giornata, nella sfida contro il Volpiano Pianese persa 7-4, che ha costretto la squadra a perdere terreno dalle prime due posizioni.

Questo fine settimana, però, gli ospiti hanno l'occasione di agganciare in classifica i padroni di casa, ma per farlo servirebbe una vittoria.

UNDER 19 REGIONALE - GIRONE A (6a GIORNATA) Sabato 21 ottobre ore 15

Accademia Casale-Biellese

LG Trino-Crescentinese

Verbania-A.Borgomanero

Pro Eureka-Città di Cossato

Oleggio-Ivrea Calcio ore 14.30

Fomarco-Pro Novara

Baveno-Volpiano Pianese