Rappresentative Under 17 e Under 15, settimana prossima si torna di nuovo in campo

Nuovo giro di convocazioni, nuovo raduno: la prossima settimana tornano in campo nuovamente le rappresentative regionali piemontese. A dare il via sarà la Rapp. Under 15 di Francesco Di Nuovo, attesa martedì 24 ottobre alle 14.15 a Villastellone, dopo il raduno di martedì scorso; il giorno dopo, mercoledì 25 ottobre, invece, toccherà alla Rappresentativa Under 17 di Marangon.