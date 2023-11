Under 19 Regionali: il punto dopo la decima giornata nel girone B

Nel girone B del campionato Under 19 Regionali continua il periodo positivo per il Borgaro Nobis, che sabato si è imposto per 4-1 nel match casalingo contro il Collegno Paradiso. A trovare la via del gol sono stati Rossin e Puttinati nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa hanno segnato Fiorito e Guasti, subentrato alla mezz'ora al posto di Ferrante.

Con questa vittoria la formazione allenata da Lapiccirella rimane al primo posto della classifica con 28 punti conquistati e aumenta a dieci la striscia di risultati utili consecutivi.