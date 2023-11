Under 16 Regionali: la situazione nel girone B dopo la decima giornata

Il Lascaris continua a dominare nel girone B del campionato Under 16 Regionali e dopo dieci partite si trova ancora al primo posto della classifica a punteggio pieno. Nella decima giornata la formazione allenata dal tecnico Meschieri ha calato il poker ai danni del Vda Charvensod nel match casalingo vinto 4-2. Gli ospiti partono meglio e dopo appena 5' si trovano in vantaggio, grazie al gol di Riboni; il Lascaris dimostra di essere forte mentalmente e prima pareggia con il gol di Raviola e poi si porta in vantaggio con la rete di Halip. Il Vda Charvensod non molla e prima dell'intervallo rimette la partita in equilibrio con Arcidiacono. Nella ripresa il Lascaris entra in campo con la voglia di portare a casa i tre punti e, grazie alle reti di Delle Cave e Quattrocchi, raggiunge il suo obiettivo.

La prima inseguitrice della capolista è la Pro Eureka, che in questa giornata ha battuto con un netto 0-5 il Venaria in trasferta, grazie alla doppietta di Piccolo e alle reti di Piras, D'Alessio e Attademo. Sul gradino più basso del podio si trova il Volpiano Pianese, che ha approfittato della sconfitta del Vda Charvensod per allontanarsi ancora di più in classifica dal quarto posto. I ragazzi allenati da Baseggio hanno messo in campo una prestazione straordinaria, riuscendo ad imporsi per 10-2 sul Pianezza, con la tripletta di Garbellini, la doppietta di De Luca e le reti di Gambino, Pettinari, Ietto, Miglio e Tenca.

L'altra squadra ad approfittare della sconfitta del Vda Charvensod è stata la Virtus Accademia, che grazie al gol di Chiantia ha battuto di misura il Vallorco, salendo a quota 16 punti in classifica e raggiungendo la formazione del tecnico Ciccarelli.

Nella decima giornata hanno trovato il successo anche Aygreville e CGC Aosta, battendo rispettivamente 2-3 il Quincinetto, con il gol di Muraro e la doppietta di Gagliardi e 0-2 il Caselle, grazie alle reti di Bushati e Tillier. Termina, invece, 0-0 il match tra Strambinese e Gassino San Raffaele.