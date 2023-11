Under 14 Regionali: la terza giornata del girone E

Fino a questo memento le due squadre hanno sempre portato a casa i tre punti, come è successo anche in occasione della terza giornata di campionato, che si è giocata questo fine settimana. L'Asti, prima in classifica per differenza reti, ha affrontato in casa il Canelli riuscendo a vincere 6-0, grazie alle doppiette di Amerio e Furlanetto e ai gol di Rabino e Fausone; anche il San Giacomo Chieri ha approfittato del fattore campo per imporsi 2-0 sul Nichelino Hesperia, con i gol di Riondino e Maglione.

Il PSG è la terza squadra che fino a questo momento non ha mai perso, ma il pareggio arrivato alla prima giornata contro l'Albese ha fatto perdere terreno alla squadra del tecnico Raviolo, che domenica ha battuto 1-3 il Derthona, grazie alla doppietta di Bruschetta e alla rete di Bosco.

Il Chieri e il Casale hanno approfittato della sconfitta del Derthona per agganciarla in classifica a quota 6 punti. I ragazzi allenati Raffaele hanno vinto 0-5 sul campo del Fulvius con i gol di D'Angelo, Moldovan, Olga e Gonzalez e lo sfortunato autogol avversario; il Casale, invece ha vinto in rimonta 1-2 contro la Novese, grazie alle reti di Boselli e Zanchetta. Alle spalle di queste tre squadre si trova l'Acqui, che domenica ha trovato il primo successo stagionale vincendo di misura contro l'Albese, con il gol di Moretti.

L'unico pari di giornata è stato quello tra i padroni di casa del Don Bosco e l'Alba Calcio. Nel primo tempo la squadra di Tiseo si è portata in vantaggio al 17', ma, nella ripresa, gli ospiti hanno trovato la rete del definitivo 1-1 con Natta.