Rappresentative Sperimentale Under 16 e Under 14, settimana prossima si torna in campo

Proseguono i raduni delle Rappresentative regionali piemontesi, con i vari selezionatori che proseguono i loro esperimenti alla ricerca della forma migliore. La prossima settimana scenderanno in campo le selezioni dell'Under 14 e dell'Under 16, agli ordini dei due selezionatori Bider e Virardi.

Partiamo dall'Under 14, i cui convocati sono ben 66: un vero e proprio maxiraduno, per i classe 2010 che si ritroveranno mercoledì 29 novembre alle ore 14.30 presso il centro sportivo del Caselle (Via delle Fabbriche 127).

Di seguito, l'elenco dei convocati della Rappresentativa Sperimentale Under 14

Divine Aboki Erhunmwunsee (A.C. Cuneo 1905 Olmo), Christian Amerio (Asti), Mattia Barberis (Monregale Calcio), Pietro Baudino (Giovanile Centallo 2006), Alessandro Bernello (Monregale Calcio), Nicolo’ Boffito (Don Bosco Alessandria), Nicolas Boglione (Salice), Lorenzo Bona (Canelli 1922), Edoardo Boscolo (San Giorgio Torino), Lorenzo Bruschetta (1924 Suno), Patrik Cappuccio (Sisport), Francesco Capri (Cenisia), Tommaso Carfagno (Chisone Calcio), Fabio Castrignano (Sisport), Andrey Chervyakov (Don Bosco Alessandria), Alessandro Cirio (DiavolettiCalcio Vercelli), Gabriele Cocciolo (Sisport), Francesco De Gregorio (Nichelino Hesperia), Nicolo’ Delmondo (Cheraschese 1904), Emanuele Iaccarino (Pinerolo), Martino Eucelio (Albese Calcio), Emanuele Freguglia (Lascaris), Samuele Furlanetto (Asti), Giacomo Gasbarro (A.C. Cuneo 1905 Olmo), Luca Gemme (Calcio Novese), Edoardo Paolo Ghio (Calcio Novese), Matteo Ghione (Saluzzo), Alessandro Gigante (Associazione Calcio Bra), Edoardo Greco (Giovanile Centallo 2006), Laurientiu Guzun (Sisport), Emanuele Iaccarino (Pinerolo), Francedy Junior Kone (Albese Calcio), Luigi Lauriola (Sisport), Luca Lavatelli (1924 Suno), Raniero Puti Librizzi (Pedona Borgo S.D.), Gabriele Lombisani (Atletico C.B.L.), Daniele Lunati (Pedona Borgo S.D.), Luca Mandrile (Albese Calcio), Lorenzo Marco (Atletico C.B.L.), Lorenzo Margaria (Pinerolo), Daniel Margiotta (Bacigalupo), Tommaso Marino (Volpiano Pianese), Cristian Martini (Pedona Borgo S.D.), Andrea Mesiti (Nichelino Hesperia), Lorenzo Murdocca (Bacigalupo), Alex Nastasi (Lascaris), Nikolas Nuzzolese (Rosta Calcio), Oluwato Sinmicha Ogede (Chieri), Mohamed Ouahdani (Chisone Calcio), Alessandro Pelusio (San Giorgio Torino), Gabriele Picca (Valle Po), Gianluca Provaroni (Atletico C.B.L.), Alberto Puppione (Canelli 1922), Nicolo’ Rampin (Aygreville Calcio), Nicolo’ Riberi (Salice), Valentino Ricci (Chieri), Marcello Sabena (Saviglianese FBC 1919), Emanuele Sartiero (Salice), Gabriele Siliato (Beiborg), Federico Solza (Rosta Calcio), Pietro Sorace (Associazione Calcio Bra), Francesco Spellecchia (Albese Calcio), Nicolo’ Taglini Novella (DiavolettiCalcio Vercelli), Matteo Tilaro (Beiborg), Daniel Velaj (Saviglianese FBC 1919), Pietro Vernoli (Saluzzo).

L'Under 16, invece, si ritroverà il giorno prima, martedì 28 novembre, sempre alle 14.30 presso il centro sportivo del Caselle. Il selezionatore Roberto Virardi, così come il suo collega Bider, ne ha convocati tantissimi: parliamo di 53 calciatori classe 2008 che saranno visionati. La novità è De Vita, difensore del Verbania. Per il resto, scelte di fatto confermate.

Di seguito, l'elenco dei convocati della Rappresentativa Sperimentale Under 16

Elia Ambrogio (Saluzzo), Andrea Angaramo (Fossano Calcio), Tobias Barbotto (Canelli 1922), Angelo Daniele Berima Beyong (Polisportiva San Giacomo), Jacopo Bordini (Don Bosco Alessandria), Eloy Cappellari (Pol. Grand Paradis), Tommaso Castaldi (Lascaris), Lorenzo Coco (Nichelino Hesperia), Antonio Costa (Pol. Paradiso Collegno), Marco Croce (Sisport), Flavio Curri (Alpignano), Nicolo’ Dabeni (Rosta Calcio), Amadou Dabo (Pol. Grand Paradis), Fabio De Leonardis (Arquatese Valli Borbera), Alessandro De Vita (Verbania Calcio), Mattia Empoli (Virtus Accademia Calcio), Damiano Fabiani (Polisportiva San Giacomo), Davide Ferraris (Sisport), Simone Fogliato (Associazione Calcio Bra), Dario Fontanella (Saluzzo), Fabio Garbellni (Volpiano Pianese), Gabriele Gavotto (Monregale Calcio), Alessandro Giammarco (Sisport), Samuel Giangrande (Don Bosco Alessandria), Francesco Glisenti (Ivrea Calcio), Gaetano Alessio Ietto (Volpiano Pianese), Tommaso Maffei (Rosta Calcio), Matteo Marangon (Alpignano), Samuel Marcon (Verbania Calcio), Simone Martin Perolino (Pol. Grand Paradis), Nicolo Pace (Virtus Accademia Calcio), Maxim Palamarciuc (Druentina), Valerio Panfilio (Tiger Novi), Riccardo Pastorello (Ivrea Calcio), Samuele Piccolo (Pro Eureka), Christian Piras (Pro Eureka), Matteo Pisano (Beiborg), Thomas Primerano (Tiger Novi), Lorenzo Rassu (Arquatese Valli Borbera), Matteo Ratazzo (Associazione Calcio Bra), Vittorio Raviola (Lascaris), Lorenzo Re Fiorentin (Atletico C.B.L.), Diego Rigatuso (Druentina), Stefano Saraco (Beiborg), Samuele Scognamiglio (Nichelino Hesperia), Giorgio Siliato (Beiborg), Giovanni Spagnolini (Monregale Calcio), Nicolo’ Surno (Pol. Paradiso Collegno), Filip Todorov (Canelli 1922), Lapo Tollini (Fossano Calcio), Tudor Turcan (Sisport), Federico Villa (Verbania Calcio), Leonardo Vivenza (Atletico C.B.L.).

Come ricorda il CR Piemonte in una nota, “I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione”.