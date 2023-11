Under 16 Regionali: l'Alpignano rimane al comando del girone C

Nel girone C del campionato Under 16 Regionali, l'Alpignano rimane primo in classifica con quattro punti di vantaggio sul Lucento, prima inseguitrice.

Nell'undicesima giornata, andata in scena sabato, la formazione allenata da Martorana è riuscita a conquistare i tre punti tra le mura amiche, nel match contro il Collegno Paradiso, terminato con il risultato di 2-0. Dopo un primo tempo terminato 0-0, nella ripresa ci pensa Zmoshu ha sbloccare la partita, permettendo all'Alpignano di gestire bene il proprio vantaggio; verso il 40' il direttore di gara fischia un calcio di rigore a favore dei padroni di casa, sul dischetto si presenta Fioccardi che non sbaglia, chiudendo la partita sul risultato di 2-0.