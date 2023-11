Under 14 Regionale: Chisola primo a punteggio pieno nel girone D

Nella partita giocata sabato in casa del Monregale, i ragazzi del tecnico Mandes hanno battuto 0-2 i rivali, grazie alle reti di Ferrato e Treves, arrivate entrambe nel primo tempo. Con questo successo il Chisola sale a quota 12 punti, prendendosi il primo vantaggio stagionale su tutte le altre squadre, in attesa del Pinerolo che deve recuperare ancora una partita.

Il Centallo, fino a questa giornata, era riuscito a tenere il passo del Chisola, vincendo tutte le prime tre gare, ma domenica è arrivato il primo stop stagionale contro il Morevilla; dopo essere andato sotto nel punteggio a causa del gol segnato da Granato nel primo tempo, il Centallo, nella ripresa, ha pareggiato il match con la rete di Ghio, non riuscendo, però, a conquistare i tre punti.

Al terzo posto della classifica, ma come abbiamo già detto, con una partita in meno, si trova il Pinerolo, ancora imbattuto in campionato. La squadra allenata da Iaccarino è riuscita a battere in casa il Cuneo Olmo, grazie alla doppietta di Barna, che ha regalato alla sua squadra il terzo successo in questo campionato, in altrettante partite giocate.

A pari punti con il Pinerolo, ma con una partita in più, ci sono Saviglianese e Pedona. La squadra di Africano questa giornata ha travolto con un netto 6-1 il Busca, grazie ad uno scatenato Velaj, autore di cinque reti e al gol di Sabena; il Pedona, invece, ha vinto per 1-2 contro il Carmagnola, al vantaggio iniziale firmato Cavalera hanno risposto i padroni di casa, ma, nella ripresa, Lunati ha regalato i tre punti al Pedona.

Le altre due vittorie di questa giornata sono state quelle del Valle Varaita, che ha battuto 2-0 il Piossasco, con i gol di Toma e Giolitti, e quella del Bra, che ha vinto in trasferta 1-5 contro il Cumiana, grazie alla tripletta di Vetrò e alla doppietta di Gigante.