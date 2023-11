Under 17 Regionali: lotta per il primo posto tra Città di Baveno e Biellese

Nel girone A del campionato Under 17 Regionale, la lotta per il primo posto in classifica torna ad essere una questione a due, tra la Città di Baveno e la Biellese.

Dopo una striscia di nove vittorie consecutive, la squadra allenata da Mersini cade in casa del RG Ticino, che batte la capolista con il risultato di 3-2, grazie alla rete di Guce e alla doppietta di Zidan, arrivate nel primo tempo del match; a poco sono servite le reti di Albanese e Zacchera, con la Città del Baveno che viene raggiunta in classifica dalla Biellese.

I ragazzi di Amorosi si impongono per 2-4 sul campo della Libertas Rapid, grazie al gol di Siviero, la doppietta di Bottone e uno sfortunato autogol avversario.

Sul gradino più basso del podio rimane l'Ivrea Calcio, che batte 1-2 la Città di Cossato, grazie a Touti e Poma e allunga di quattro punti sul Borgomanero, che cade in casa contro il Diavoletti per 2-3; a trovare la rete per gli ospiti sono stati Pomati e Francia, con quest'ultimo autore di una doppietta.

Al quinto posto si trova la Juventus Domo, che sabato non è riuscita ad andare oltre il 2-2 contro il Romagnano, riprendendo una partita che si è fatta in salita per ben due volte, grazie ai gol di Pratini e Boschetti.

A trovare il successo in questa giornata di campionato sono state anche l'Accademia Casale e il Gravellona. Il Casale ha battuto 2-0 l'Alicese Orizzonti, con la doppietta di Giordano, mentre il Gravellona ha vinto 3-1 contro l'Oleggio, grazie alle reti di Degiuli, Rigoli e Varveri.