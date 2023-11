Under 19 Regionali: il Borgaro Nobis allunga sulle inseguitrici

I ragazzi allenati da Lapiccirella sono riusciti a battere il Lascaris in trasferta; a portare in vantaggio gli ospiti, dopo appena quattro minuti dal calcio d'inizio, ci ha pensato Ferrante, che recupera una palla persa dagli avversari e la insacca in fonda alla rete. Alla mezz'ora ci pensa Alfinito a mettere a segno la rete del raddoppio per il Borgaro Nobis, raccogliendo un bel cross dalla destra. Nella ripresa agli ospiti bastano due minuti per trovare il terzo gol, grazie alla doppietta di Ferrante; al 18' Sapone segna il gol del 1-3, provando a rimettere in partita i suoi, ma il Lascaris non riesce a conquistare punti da questa gara, perdendo anche il secondo posto in classifica.

Ad approfittare della sconfitta dei bianconeri, è stato il Lucento, che in casa della Rivarolese si è imposto per 0-2, con il gol di Borgotallo nel primo tempo e la rete di Keita nella ripresa.

All'Alpignano è bastata la rete di Ciliberti a quattro minuti dall'inizio della partita, per archiviare la pratica Aygreville e mantenere il quarto posto in classifica, davanti al Rosta Calcio, sconfitto dal Cenisia nella trasferta di sabato, con il gol di Giannatempo.

Il Vda Charvensod, in questa giornata, ha scavalcato l'Aygreville al settimo posto, grazie alla vittoria per 3-4 contro il Collegno Paradiso; a trovare la via del gol per la squadra allenata da Grimod sono stati: Bionaz, Zocco, Davisod e Berthod. Lo Spazio Talent, con la vittoria per 1-2, grazie alle reti di Puleo e Amo, contro il Pianezza, ha raggiunto i rossoblu in classifica a quota 13 punti, mentre la sfida tra Quincinetto e Mappanese è terminata 3-0 per i padroni di casa, grazie ai gol di Giovanetto, Mannino e Vitale.